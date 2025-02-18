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公屋 ｜參與內地養老計劃長者　回覆退還單位或刪除戶籍期限延至6個月

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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參與「廣東計劃」及「福建計劃」的長者，回覆退還公屋單位或從公屋租約中刪除戶籍的期限，由3個月延長至6個月。（資料圖片）

所有參加「可攜社會保障計劃」即「廣東計劃」及「福建計劃」的長者公屋住戶，需要回覆退還公屋單位或從公屋租約中刪除戶籍，期限由3個月延長至6個月，今年第1季實施。

房委會轄下資助房屋小組委員會今日（18日）通過上述決定。房委會指，入住安老院舍或參加「可攜社會保障計劃」的長者住戶，在退還公屋單位或從公屋租約中刪除戶籍後，可獲發保證書或恢復戶籍保證書。現時參加「院舍照顧服務計劃」的長者可保留公屋單位或戶籍6個月，委員會決定，「可攜社會保障計劃」的回覆期亦統一為6個月。

參與「廣東計劃」及「福建計劃」的長者，回覆退還公屋單位或從公屋租約中刪除戶籍的期限，由3個月延長至6個月。（資料圖片）

房委會相信，放寬公屋長者住戶退還公屋單位或刪除戶籍的回覆期，有助紓緩及減輕他們在選擇長遠在內地養老時適應生活的擔憂和顧慮。若他們決定在內地養老並退還公屋單位，房委會便可收回更多公屋單位，以編配給有住屋需要的人。

該措施今年第1季實施，房委會將配合社會福利署落實安排。

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