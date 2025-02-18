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非法勞工｜入境處打擊黑工送外賣　14名南亞裔外賣員及10名港人被捕

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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入境處在1月2日至今在全港多區拘捕24人，包括14名外賣員非法勞工，全屬南亞裔人士。（曾秋文攝）

入境處近日懷疑有非法勞工透過網上外賣平台送餐，均持有擔保書、即俗稱「行街紙」人士。另有人將外賣平台帳戶轉賣或租借給南亞裔同鄉使用，從中獲利。

在本年1月2日至今，入境處在全港多區進行12次代號「光影」的行動，拘捕24人，包括14名外賣員非法勞工，全屬南亞裔人士，當中8名孟加拉籍男子、4名印度籍男子和2名巴基斯坦籍男子，年齡介乎21至54歲，其中13人被捕前已提出免遣返聲請，12人不獲確立，另外一名以旅客身份入境香港。

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調查顯示，8人使用單車送外賣，另外6人是所謂的「步兵」，即以徒步方式送餐。

另外10名被捕香港人為帳號持有人，全部是非華裔香港居民，分別8男2女，年齡介乎17至41歲，涉嫌協助與教唆非法勞工從事外賣工作，以及串謀詐騙外賣平台，行動中檢獲證件、食物卡、送外賣使用的單車、電動單車、手機和銀行月結單。

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