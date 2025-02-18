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陳妍希離婚丨陳妍希陳曉離婚共同撫養兒子「小星星」　安排愛兒讀北京國際學校年花逾30萬

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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陳妍希陳曉

【陳妍希/陳曉/離婚】台灣女星陳妍希跟陳曉今日公佈離婚消息，她於社交網寫道：「感恩遇見 ，今後各⾃安好 ，未來同為孩⼦的⽗⺟ ，共同陪伴孩⼦成長 。@陳曉」，二人決定共同撫養愛兒陳睦辰（小星星）。

年齡差4載的陳妍希跟陳曉於2016年結婚，當年陳曉公布女方懷有3個月身孕，可謂雙喜臨門。

陳妍希跟陳曉官宣離婚！

陳妍希離婚｜婚姻傳亮紅燈多年

不過二人近年屢傳婚姻亮紅燈，傳聞陳曉於2023年年底提出離婚，聲稱可以淨身出戶，自此沒再回過家，連手機號碼也換掉，而女方只能透過工作人員聯絡陳曉，看出男方一早去意已決。

陳妍希跟陳曉婚姻破裂早已有跡可尋，去年4月，陳妍希被發現獨自帶兒子上學，當時更神情落寞，及至5月陳妍希生日，陳曉於社交平台沒有表示，跟過往愛放閃的態度完全不同。

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陳妍希離婚｜外父喪禮陳曉唔見影

6月21日，陳妍希於內地出席新劇《狙擊蝴蝶》的開鏡儀式，為她跟陳曉爆出離婚傳聞後首度現身，她被發現手上未有戴婚戒。

及至12月10日，陳妍希因父親過世返台北奔喪，陳曉未有同行，同月9日他被拍得現身杭州機場，手上同樣沒有戴婚戒，當日陳曉只是飛往成都出席活動，消息曝光後遭網友大罵冷血無情。

北京德威國際學校 (Dulwich College Beijing) 大受星二代歡迎。（取自Facebook）

陳妍希離婚｜做王菲女兒校友

陳妍希跟陳曉的兒子陳睦辰（小星星），不經不覺已經9歲，母子二人一直居於北京，2023年8月，陳妍希於社交網分享送兒子返學的片段，當時有網民發現「小星星」穿上北京德威英國國際學校的校服。

北京德威英國國際學校 (Dulwich College Beijing) 是位於北京市順義區天竺地區的英國國際學校，Dulwich College Beijing是一所位於中國北京市順義區的國際學校，該校成立於2005年，招收3至18歲的學生，提供從學前到高中的教育。學校採用國際文憑組織（IB）的課程，並注重學生的全面發展，包括學術、藝術、體育和社交能力的培養。

該校學費不便宜，Years 3-6 學費為人民幣$309,000，不少星二代就讀此校，包括王菲女兒竇靖童、田亮女兒田雨澄以及李湘女兒Angela等。

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