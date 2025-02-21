大腸癌｜大腸癌1徵狀恐屬中晚期　醫生教1招分辨痔瘡VS腸癌

▲ 醫生教1招分辨痔瘡VS腸癌。

【大腸癌徵兆／血便／排便習慣／痔瘡】大便見血切勿大意，宜儘早做檢查，查明病因。台灣有醫生指出，很多病人在確診大腸癌時已屬中晚期，然而其實早期細心留意排便習慣，已能看出端倪。

最新影片：

台灣胃腸肝膽科醫生陳一毅接受《今健康》訪問時指出，大腸癌初期一般難以發現，其早期症狀一般會先出現貧血，症狀不明顯，且容易與其他身體問題混淆，屬於一種進展較慢的癌症。隨後當大腸癌惡化至二、三期，才會出現血便。

陳一毅補充，大腸癌的症狀會因為位置、大小不同，所呈現出來的症狀亦有所不同，如腫瘤位於大腸的右側，患者會出現貧血，故此有可能會出現疲倦、頭暈、頭痛、易喘等。若腫瘤增大有可能會出現阻塞腸道的情況，而出血和糞便混在一起，患者在排便時會發現暗紅色或偏黑色的糞便。

反之，當腫瘤出現在左側或直腸，容易出現阻塞情況，導致患者排便習慣改變，如腹瀉、便秘、排便的頻率增加但份量減少、形狀改變等，因為腫瘤距離出口肛門較近，因此血液混入後，較常是以鮮紅色呈現在糞便中。

健康警號｜3招觀察大便

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

健康警號｜3類大便就要留神

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

大腸癌｜1招分辨痔瘡和大腸癌

血便雖然是一個明顯症狀，但往往容易與痔瘡混淆。陳一毅指出，痔瘡出血的血便和大腸癌的血便不同，前者會明顯看到糞便是「沾上」血液，且持續時間較短；而後者則呈現血液和糞便「混合」的情況。陳一毅續指，有其他疾病同樣會出現排便習慣改變或是血便，但如出現上述異狀，亦應儘早檢查找出原因。

大腸癌｜家族病史增罹癌風險

陳一毅提醒，如家族有大腸癌病史，需要格外留意且定期做大腸癌篩檢。若 父母或兄弟姊妹中有大腸癌、多發性瘜肉症等腸道疾病 ，罹癌風險會大大增加。而 有大腸瘜肉、發炎性大腸炎、潰瘍性大腸炎、克隆氏症等相關病史者 也需多加留意，同屬於高風險群組。

其他高危因素，包括酗酒、吸煙等同樣會增加患癌風險；另外，年長、肥胖、長期偏好紅肉者、飲食習慣和生活習慣不良，同樣會增加患癌風險。近年大腸癌亦見有年輕化趨勢，陳一毅引述病例，指曾有一名大腸癌病患年僅27歲，他本身亦有肥胖問題，可見肥胖與大腸癌息息相關。

大腸癌｜大腸癌不同期數存活率和復發率

陳一毅指出，大腸癌越早發現存活率越高，復發機率越低。據了解，大腸癌可分為5期， 從第0期至第4期存活率 如下：

第0期：腫瘤切除乾淨存活率幾乎可達到100%

第1期：存活率約為85%至90%左右

第2期：存活率大約有80%

第3期：存活率約65%左右

第4期：若積極治療，則約有15%左右的存活機會

治療後第1期至第4期復發率 如下：

第1期：治療後復發率約有1成

第2期：治療後復發率約為2成左右

第3期：治療後復發率約為3成到3成5

第4期：有機會出現轉移，因腸道之間距離位置較近，且直腸血液循環較好等關係，常見轉移至肝臟、膀胱等，而到了晚期也常見會轉移到骨頭。

大腸癌｜6招預防大腸癌

避免過胖、煙酒外

應多吃深綠色蔬菜、補充膳食纖維、Omega-3脂肪酸等營養

盡量避免加工食品

以白肉取代紅肉。有研究指出，飲食上多以白肉為主的人士，比長期進食紅肉的人罹患大腸癌風險少10至12%，若加上平日飲食多以蔬果為主，罹癌風險再降低15%。

保持恆常運動習慣有助促進腸道蠕動

定期做大腸癌篩檢和糞便潛血檢查

大腸癌｜大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士，要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

大腸癌｜初期沒明顯病徵 留意大便變化

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

腸胃肝臟科專科醫生房嘉略接受訪問時指，早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲下降至45歲。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

相關文章：

大腸癌｜大腸癌有樣睇？醫生揭6大特徵易中招 1種身形人士屬高危【附早期症狀+5招預防】

癌症殺手｜5個徵兆代表大腸癌正醞釀中 醫生歸納6種臉部特徵是「瘜肉臉」

大腸癌｜排便習慣出現「3大改變」 醫生警示：恐是大腸癌

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5