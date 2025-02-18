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搶人才｜人才清單增9專業本周六生效　包括會計業、伊斯蘭金融專才

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 4 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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人才清單增9專業本周六生效。

【人才清單 / 勞福局 / 人才短缺】政府新一輪人才清單已完成更新，將於今日（18日）公布，三月一日起生效。勞福局發言人指，人才清單經更新後將新增九項專業，包括會計業專才、伊斯蘭金融專才等。

至於伊斯蘭金融專才方面，政府發言人指，政府心目中的人才，除了要有一些基本相關金融知識，亦要對一些伊斯蘭金融或是律法的部分，有一個專業的認知；現在伊斯蘭金融市場都是一個發展的階段，很多時候相關的金融從業員，需要有一個是伊斯蘭金融產品的實戰經驗。至於金融範疇可以很廣闊的，可能是關於相關的貿易，或是相關的衍生工具，或是其他債券等的行業。

政府發言人續指，伊斯蘭金融其中一個條件，就是要符合伊斯蘭律法原則的一些金融活動，例如伊斯蘭律法規管其中一個範疇，是相關的財務工具不可以收取或支付利息，又或是一些投資產品，例如不可以涉及酒類、豬肉等項目。發言人解釋，政府的政策目標是就發行伊斯蘭債券在構建平台，事實上政府在過往幾年，也都先後三次在政府債券的計劃，去發行不同結構，或者不同年期的一些伊斯蘭債券。

勞福局發言人表示，人才清單經更新後將新增九項專業：

金融服務：會計業專才、伊斯蘭金融專才及資深大宗商品交易專才

創新科技：資深系統架構師、專利專業人員

法律及爭議解決服務：法律知識工程師

航空及航運：驗船師、綠色航運專業人士、飛機維修工程師

勞福局。（資料圖片）

搶人才｜新增專業基於三大原則

勞福局發言人指，經更新的人才清單涵蓋60項本地人才短缺的專業，符合相關專業資格的外來人才在申請優秀人才入境計劃（優才計劃）、一般就業政策或輸入內地人才計劃時可獲得入境便利。

勞福局發言人透露，新增專業的考慮是基於三原則，一，選定專業只應涵蓋有助香港經濟高增值及多元化發展的高質素人才；二，選定專業的人才不能在本地就業市場輕易覓得；三，選定專業的人才不能通過本地培訓適時投產。發言人指，是次更新的清單亦包括新興行業如低空經濟和伊斯蘭金融，以及部分在去年十一月公布的「2023年人力推算」所識別未來五年屬高需求職業，而資歷要求為學位或以上的專業工種。

不過，有部份工種終未納入清單，包括飛機師、言語治療師、臨床心理學家、電子商貿人才等，主要考慮到本港培訓未來已足以應付。

就新增會計業專才，財庫局發言人指，香港會計師公會在2023年有調研指，有三分之一的公司說空缺率超過10%，且填補空缺需要一段相當長的時間，財庫局有與公會及其他會計組織有緊密聯繫，仔細考慮了其意見。

勞福局發言人透露，自人才清單訂立至2023年5月更新之前，當局接獲約350宗申請屬人才清單內工種；在2023年5月更新清單後至2024年底，則收到1123宗申請，當中較多涉及建築師、土木工程專才、資產財富管理人士、創新科技專才等工程，形容清單檢討有成效。

特首李家超在去年的《施政報告》公布，政府將於二〇二五年年初更新人才清單，加入與推動「八大中心」相關的產業所需的高端人才及專才，為產業發展注入動力。

有意申請人士可到入境處網站申請。

顏汶羽促按照新人才清單調整輸入人才計劃  包括擴大高才通合資格院校名單

民建聯人才高地發言人、立法會議員顏汶羽表示，「人」才是經濟發展的第一要素，今次更新人才清單，能助社會在短期內精準補充香港的勞動力及人才不足。他促請政府按照新的人才清單調整輸入人才計劃，包括擴大高才通計劃合資格院校名單，將排名優異的學系或研究院列入名單，助香港尋找當前所急需並無法在本地短期培育出的專業人才。

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