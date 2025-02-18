搶人才｜人才清單增9專業本周六生效 包括會計業專才、伊斯蘭金融專才
撰文： 區綽彥
發布時間： 2 小時前
最後更新： 55 分鐘前
【人才清單 / 勞福局 / 人才短缺】政府新一輪人才清單已完成更新，將於今日（18日）公布，三月一日起生效。勞福局發言人指，人才清單經更新後將新增九項專業，包括會計業專才、伊斯蘭金融專才等。
勞福局發言人表示，人才清單經更新後將新增九項專業：
金融服務：會計業專才、伊斯蘭金融專才及資深大宗商品交易專才
創新科技：資深系統架構師、專利專業人員
法律及爭議解決服務：法律知識工程師
航空及航運：驗船師、綠色航運專業人士、飛機維修工程師
搶人才｜新增專業基於三大原則
勞福局發言人指，經更新的人才清單涵蓋60項本地人才短缺的專業，符合相關專業資格的外來人才在申請優秀人才入境計劃（優才計劃）、一般就業政策或輸入內地人才計劃時可獲得入境便利。
勞福局發言人透露，新增專業的考慮是基於三原則，一，選定專業只應涵蓋有助香港經濟高增值及多元化發展的高質素人才；二，選定專業的人才不能在本地就業市場輕易覓得；三，選定專業的人才不能通過本地培訓適時投產。
特首李家超在去年的《施政報告》公布，政府將於二〇二五年年初更新人才清單，加入與推動「八大中心」相關的產業所需的高端人才及專才，為產業發展注入動力。
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