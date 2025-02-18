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金賽綸逝世︱金賽綸父親靈堂控訴　指女兒遭YouTuber網絡欺凌致死

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

曾參演《殺手代父》而被封「最美童星」的金賽綸逝世，終年24歲。

【金賽綸 / 殺手代父 / 最美童星】在2010年因參演電影《殺手代父》而走紅，被封為「最美童星」的韓國女星金賽綸，在前日（2月16日）被發現陳屍家中，終年24歲。

金賽綸本來前途無限，可是在2022年5月，因涉酒駕肇逃令形象插水，演藝事業一落千丈。在去年，金賽綸本計劃以話劇《蘿蔔泡菜》回歸，可是在同年3月，她在社交平台上載與金秀賢「面貼面」的合照後秒刪，由此傳緋聞引起軒然大波，最後更退出該話劇。

在喪禮上，金賽綸的父親在靈堂痛訴，指女兒生前因為受某個YouTube頻道備受打擊。而該頻道在金賽綸過世後，該YouTube頻道所有相關影片已下架或設為不公開。

金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話

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金賽綸逝世︱父親靈堂大控訴

綜合韓媒報道，韓國演藝人自殺防治協會理事長權泳燦在昨日（2月17日）於首爾峨山醫院靈堂與金賽綸的父親見面並交談後向媒體透露：「金賽綸的父親說，女兒因為某位YouTuber的影片備受打擊」。

權泳燦指，每個人都難免犯錯，金賽綸在接受懲罰、反省的同時，也在打工謀生。但該YouTuber卻質疑她沒真心反省，使她飽受大眾指責。

雖然該YouTuber頻道已刪除與金賽綸相關的影片，但權泳燦亦已著手蒐集相關資料。喪禮後，權泳燦指若金賽綸家屬決定提告或申訴，他將免費提供協助。

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金賽綸逝世︱生前被娛樂頻道狂轟

據韓媒《MoneyToday》指，金賽綸父親所指控的YouTube頻道，疑為當地前娛樂記者李珍浩所開設的「演藝背後總統李珍浩」，該頻道專門討論演藝圈八卦新聞，有逾62萬名訂閱者。
 
報道稱，李珍浩多次透過影片發布金賽綸在2022年5月酒駕事件後的消息。他在2022年11月，批評金賽綸在反省期間於生日時與朋友聚會，當金賽綸在咖啡店打工時，他仍窮追猛打，上傳影片批評金賽綸「做騷」。

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