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轉換職場新一頁！報名「新質生產力」人才招聘會2025

特約

發布時間： 2025/03/03 00:00

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

在這個科技瞬息萬變的時代，人工智能、大數據和物聯網等新技術興起，全球市場對資訊科技相關的人力資源需求大增。為此，生產力局特別推出「新質生產力人才培訓計劃」，並於2025年3月8日舉辦首屆「新質生產力」人才招聘會，聚集來自國際、內地及本地的知名企業，以配對合適領域人才，讓企業在瞬息萬變的市場中持續帶來革新與進步，保持領先優勢。對於想轉換職場跑道的大灣區及香港準畢業生、剛畢業學生，以及各行各業求職者，實不容錯過！

AI面試測試 助一臂之力！

招聘會將有超過30間企業、機構及政府部門參加，包括勞工處、中華電力有限公司、華為香港、阿里巴巴、國泰航空、恒生銀行、東亞銀行等，提供超過2,000個與新質生產力和資訊科技相關等的工作機會！不但企業尋找優秀人才的最佳舞台，亦方便行業交流和人才配對，更是展現自我的好機會。

是次招聘會更加入AI面試測試，為求職者即場分析面試的強弱項，另有行業趨勢分析工作坊、一對一履歷優化諮詢、專業證件拍攝等多項服務，助你提高求職優勢，在競爭激烈的職場中脫穎而出。

「新質生產力」人才招聘會2025活動登記：
https://campaigns.hkpc.org/zh-hk/eventregistration-npfjobfair2025

日期: 2025年3月8日(星期六)
時間: 10:00 – 17:30
地點: 香港九龍達之路78號生產力大樓
*活動費用全免

更多講座及活動包括:
•    創新未來：香港生產力促進局的無限職涯機遇
•    職業講座：低空經濟的未來就業趨勢
•    國泰航空：航空業前景職業講座
•    求職廣場：投資銀行入門班
•    求職廣場 :  頂尖1%面試回應
•    模擬飛行駕駛體驗
•    實踐飛夢 - 飛行機長生涯規劃工作坊
•    實用求職面試精華：「點解要請你？」工作坊
•    打造專業LinkedIn形象與人脈工作坊
•    運用幽默提升演講及表達能力技巧工作坊

（特約）

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