濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復

▲ 內地妻遭出軌人夫趕出家門，踢爆丈夫全家濫用濫用公屋：我永遠不會忘記你們的嘴臉怎麼對我的。

【內地妻 / 公屋 / 濫用公屋】在異地結婚生子若突有變數，相信會令人一時間手足無措。

近日，有人妻在小紅書發帖，指其從內地遠嫁至香港，與香港丈夫育有1女，由於男方出軌及其他原因近期正在辦理離婚手續，兩人「同屋分居」，豈料丈夫一家報警將其「掃地出門」，面對如此絕情的行為，女子決定報復，踢爆丈夫全家濫用公屋。

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濫用公屋｜人夫全家將內地妻子趕出門

樓主以「在香港被趕出來的第一天」為題發帖，稱自女兒出生後，母女二人就搬到香港與丈夫一家人同住公屋單位，早前人夫曾拿走過她的身份證稱要「加名字」，但其實從未加過。

因丈夫出軌等原因，2人辦理離婚，其間她與丈夫處於「同屋分居」狀態，但丈夫一家人突然報警將其趕走；經警察協調未果，樓主還是被搬出家門，她請求是否能預留1個月時間搬離，也遭到了拒絕，無奈她只能與女兒暫住酒店。

▲ 被突然趕出家門，樓主只好帶女兒暫住酒店。（《我們與惡的距離》劇照）

濫用公屋｜細數丈夫一家2宗罪

樓主控訴丈夫「自己婚內出軌，對孩子完全不關心，現在還要來搶撫養權，現在終於把我趕走了」，面對如此絕情的夫家，她決定舉報，細數丈夫全家2宗罪狀：

樓主稱，疫情期間男方通過自己父親名字申請綠表居屋，在她不知情的情況下加上其名字，以致現在她無法申請公屋，她詢問網民「戶主申請居屋是不是不需要讓其他人知道？他們是否存在冒名替我簽名」。

其次，樓主稱丈夫母親買了私樓，卻繼續住在公屋裡，甚至沒有「除名」，「每個月是男方還錢，這是在婚姻期發生的，試問我有權爭嗎？」

▲ 面對丈夫一家的絕情，樓主反擊爆出幾人濫用公屋。（資料圖片）

濫用公屋｜網民鼓勵：天無絕人之路

樓主稱自己是由內地遠嫁至香港，在這沒有親人，「今天被無情的人趕出來，我永遠不會忘記你們的嘴臉怎麼對我，怎麼在孩子面前說媽媽的不是，我的孩子多麼的驚恐」，並表示會向社工求助。

網民了解此事後憤憤不平，心疼樓主的遭遇，建議其向有關機構求助，「試下求助家庭福利署或婦女協會，願安好！」、「加油，要堅強，孩子需要你，為你打氣」、「搵區議員幫你啲下可唔可以申請簡約公屋，加油，天無絕人之路」。面對網民勸她舉報丈夫一家的違法行為，她則回覆「已舉報」。

翌日，樓主更新進展，稱已向社工求助備案及申請過度房屋。

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