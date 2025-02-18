  • 18°C
香港時間：2025218日 (二) 18:31

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中大醫科︱政府財赤盼勿向中大醫學院「開刀」　院長趙偉仁上任1年8字談感受  

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

香港中文大學醫學院舉行乙巳年傳媒春茗，院長、副院長及教授等分享教學成果。（TOPick記者攝）

【中大醫科/香港中文大學醫學院/趙偉仁】香港中文大學醫學院今日(18日)舉行乙巳年傳媒春茗，上任滿一年的中大醫學院院長趙偉仁表示工作有苦有樂，他強調中大醫學院踏入「中年」要「成先啟後」，在已知方向中求變，但亦要尊敬前人的貢獻與歷史。另外，對於政府財赤問題，趙偉仁坦言暫未收到政府減少撥款的消息，他指醫學人才與創科屬長線投資，希望政府不會在此方面「開刀」。

最新影片：

童學園
校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

中大醫科︱趙偉仁：工作量是超越預期

中大醫學院院長趙偉仁坦言接任院長一職，「工作量是超越預期」，他與前任院長陳家亮是師兄弟的關係，儘管陳家亮教授已經傳授不少心得，但到真正接任後，才感受到真正的壓力及辛苦，他說：「因為要面對不同的持份者，大學內部很多精英教授、創科人才、醫務衛生產業企業等，一星期7天24小時都不夠用！」不過他笑言每天仍能睡夠6小時，「否則真係搞唔掂。」

中大醫科︱趙偉仁：中大醫學院要成先啟後

中大醫學院成立於1981年，至今踏入「中年」，趙偉仁表示「相信三十而立，四十不惑，現在我們是不惑之年，知道方向歷史下要求變，歷史不應成為我們包袱，但都要尊敬歷史與前人的貢獻，成先啟後，他是中大醫學院的畢業生，對母校有感情，團隊亦對學校有熱誠，會繼續支持下去。」

他又指，知悉政府財赤下需開源節流，中大醫學院會與政府共渡時艱，但指人才和教學培訓屬中長期投資，期望科研轉化成果的工作能繼續獲政府支持，呼籲政府不要大量削減對大學的資源。 

另外，趙偉仁提到，近年港人對北上就醫的需求增加，相信未來會有更多人流、數據、人才等，在大灣區內跨境流動，中大醫學院會建立大灣區醫療服務和創新的生態系統，促進學術發展；亦期望推動位於沙田威爾斯醫院的教學醫院，成立「學術及健康系統」。

點擊圖片放大
+5
+4

中大醫科︱容樹恒教授：兩地學生互相交流

而負責內地事務的容樹恒教授就指出，香港學生每人都有機會到內地大學交流，包括北京大學、復旦大學、上海交通大學的醫學院，為期2至3星期，而內地的醫科生也會來中大交流，促進兩地的醫學及文化交流，完成後兩地學生都會分享成果，效果正面。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

IB醫科面試｜面試港大及中大醫科8大技巧　IB專家教完成後1行為增成功機會
12:10 2024/09/13
IB醫科面試｜面試港大及中大醫科8大技巧　IB專家教完成後1行為增成功機會
大學資訊日2025｜17間熱門大專院校資訊日　即睇簡介會/日期/報名網址
19:12 2024/10/21
大學資訊日2025｜17間熱門大專院校資訊日　即睇簡介會/日期/報名網址
IB醫科︱IB生在港讀醫需考獲42分以上　報名要留意哪些魔鬼細節？【附港大、中大申請詳情】
13:01 2024/12/24
IB醫科︱IB生在港讀醫需考獲42分以上　報名要留意哪些魔鬼細節？【附港大、中大申請詳情】
中大新學院｜中大成立「致真交叉數學科學院」　8年制學士博士雙學位課程每年收生40人
17:51 2025/02/07
中大新學院｜中大成立「致真交叉數學科學院」　8年制學士博士雙學位課程每年收生40人

你可能感興趣

IB醫科面試｜面試港大及中大醫科8大技巧　IB專家教完成後1行為增成功機會
12:10 2024/09/13
IB醫科面試｜面試港大及中大醫科8大技巧　IB專家教完成後1行為增成功機會
大學資訊日2025｜17間熱門大專院校資訊日　即睇簡介會/日期/報名網址
19:12 2024/10/21
大學資訊日2025｜17間熱門大專院校資訊日　即睇簡介會/日期/報名網址
IB醫科︱IB生在港讀醫需考獲42分以上　報名要留意哪些魔鬼細節？【附港大、中大申請詳情】
13:01 2024/12/24
IB醫科︱IB生在港讀醫需考獲42分以上　報名要留意哪些魔鬼細節？【附港大、中大申請詳情】
香港中文大學 醫療行業 大灣區 北京大學 大學 陳家亮 科研

最高瀏覽

王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
癌症警號｜身體4部位隱隱作痛恐為癌症警號　持續腹痛或與6種癌症相關
癌症警號｜身體4部位隱隱作痛恐為癌症警號　持續腹痛或與6種癌症相關
乳癌︱TVB最年輕視后驚爆險患乳癌　新婚百病纏身胸部硬塊「拮歪4支針」生3胎餵母乳保命
乳癌︱TVB最年輕視后驚爆險患乳癌　新婚百病纏身胸部硬塊「拮歪4支針」生3胎餵母乳保命
詩琳病逝｜20歲女歌手詩琳疑染甲流併發腦膜炎不治　年初一曾登春晚
詩琳病逝｜20歲女歌手詩琳疑染甲流併發腦膜炎不治　年初一曾登春晚
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲