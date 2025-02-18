中大醫科︱政府財赤盼勿向中大醫學院「開刀」　院長趙偉仁上任1年8字談感受  

▲ 香港中文大學醫學院舉行乙巳年傳媒春茗，院長、副院長及教授等分享教學成果。（TOPick記者攝）

【中大醫科/香港中文大學醫學院/趙偉仁】香港中文大學醫學院今日(18日)舉行乙巳年傳媒春茗，上任滿一年的中大醫學院院長趙偉仁表示工作有苦有樂，他強調中大醫學院踏入「中年」要「成先啟後」，在已知方向中求變，但亦要尊敬前人的貢獻與歷史。另外，對於政府財赤問題，趙偉仁坦言暫未收到政府減少撥款的消息，他指醫學人才與創科屬長線投資，希望政府不會在此方面「開刀」。

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中大醫科︱趙偉仁：工作量是超越預期

中大醫學院院長趙偉仁坦言接任院長一職，「工作量是超越預期」，他與前任院長陳家亮是師兄弟的關係，儘管陳家亮教授已經傳授不少心得，但到真正接任後，才感受到真正的壓力及辛苦，他說：「因為要面對不同的持份者，大學內部很多精英教授、創科人才、醫務衛生產業企業等，一星期7天24小時都不夠用！」不過他笑言每天仍能睡夠6小時，「否則真係搞唔掂。」

中大醫科︱趙偉仁：中大醫學院要成先啟後

中大醫學院成立於1981年，至今踏入「中年」，趙偉仁表示「相信三十而立，四十不惑，現在我們是不惑之年，知道方向歷史下要求變，歷史不應成為我們包袱，但都要尊敬歷史與前人的貢獻，成先啟後，他是中大醫學院的畢業生，對母校有感情，團隊亦對學校有熱誠，會繼續支持下去。」

他又指，知悉政府財赤下需開源節流，中大醫學院會與政府共渡時艱，但指人才和教學培訓屬中長期投資，期望科研轉化成果的工作能繼續獲政府支持，呼籲政府不要大量削減對大學的資源。

另外，趙偉仁提到，近年港人對北上就醫的需求增加，相信未來會有更多人流、數據、人才等，在大灣區內跨境流動，中大醫學院會建立大灣區醫療服務和創新的生態系統，促進學術發展；亦期望推動位於沙田威爾斯醫院的教學醫院，成立「學術及健康系統」。

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中大醫科︱容樹恒教授：兩地學生互相交流

而負責內地事務的容樹恒教授就指出，香港學生每人都有機會到內地大學交流，包括北京大學、復旦大學、上海交通大學的醫學院，為期2至3星期，而內地的醫科生也會來中大交流，促進兩地的醫學及文化交流，完成後兩地學生都會分享成果，效果正面。

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