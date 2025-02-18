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大學發展｜秦泗釗：與學生會非師生從屬關係需加以規管　中美關係影響大學採購

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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秦泗釗強調，學生會與大學是「法人與法人」的關係，而非上下從屬。（梁偉榮攝）

嶺南大學學生會臨近「新莊」上任之際，被校方要求簽署承諾書，否則不可使用嶺大名義和校園設施。嶺大校長秦泗釗形容，學生會與大學屬「法人與法人」的關係，大學無法直接規管使用大學名義的學生會。

新任學生會幹事會將在3月1日上任，日前被要求簽署承諾書，內容包括要「擁護嶺大的願景及使命」、遵守嶺大校規等，否則會被暫停使用嶺大設施的權利、禁止使用「嶺南大學」的名義等。

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陳志民：承諾書釐清使用嶺大名義責任

秦泗釗今日（18日）出席傳媒春茗時強調，學生會已經獨立註冊，與大學之間的關係屬「法人與法人」的關係，而非一般師生關係或從屬關係，無法直接規管學生會的行為，因此在學生會使用大學名義時，需要作一定規管。

副校長（行政）陳志民亦指，承諾書是「好好處理學生會使用大學名稱時帶來的責任」，被問到會否令日後更少學生願意參與學生組織，他表示是「將大家的期望釐清，畢竟學生會能發揮的作用很大」，強調使用學校名義是關乎校譽。

另外，來港前曾在美國工作和研究30多年的秦泗釗，被問到中美關係近期轉趨緊張，會否影響大學招聘和研究，秦泗釗表示，美國各州政策不同，個別州份對外交流限制較嚴格，例如德州禁止包括公立大學的公帑資助機構僱員前往中國等地，反而有機會促使當地華人教授前來香港尋找發展機會。

嶺大學術暨教務副校長陳漢夫提及，「嶺大60全球學者招募」計劃現時已招聘20名學者到嶺大，雖然計劃未有限制國籍，但仍以華人教授為主。他相信若中美關係緊張下，或會限制華人學者在當地發展，令大學有更多機會吸納更多華人學者。

至於中美關係緊張帶來的問題，秦泗釗透露，隨著美國就高科技產品出口實施限制，影響大學採購電腦晶片，只能購買運算能力稍次一等的產品，坦言會對大學教學和研究有影響。不過，他亦透露可透過雲端算力補救。

成立超算中心　運算力與全球前100超級電腦相若

另外，嶺大本月成立超算中心「嶺南HPC NexT」並正式啟用。中心設置數十台超算電腦，合共提供約6000 TFLOPS的運算力，即每秒可進行6000兆次浮點運算，運算力與全球前100名的超級電腦相若。

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