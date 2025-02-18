版權條例丨議員冀當局協助執行「選擇退出」選項　政府：保障權益屬版權持有人責任

▲ （彭大偉攝）

政府計劃修訂《版權條例》引入特定版權豁免，有議員希望若版權持有人以「選擇退出」選項，政府能承諾協助版權持有人以最低成本實行，因很多時候版權持有人是個人身份，未必有足夠資源跟不同人工智能公司協商。

人工智能發展迅速，政府計劃修訂《版權條例》引入特定版權豁免，准許人工智能開採文本及數據，協助人工智能AI模型訓練，豁免將涵蓋非商業和商業用途，當局目標上半年提交修例草案。

政府擬引入的豁免將會加入限制條件，以符合「三步檢測標準」的國際準則及平衡版權擁有人與版權使用者雙方的權益，包括使用者必須合法取用版權作品、不得使用侵權複製品，及為版權擁有人提供「選擇退出」選項 。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛今日在立法會工商及創新科技事務委員會表示，AI生成會對傳統版權制度造成動搖。他認為政府提供「選擇退出」選項，就像將責任歸還給版權持有人，要他們自己找IT公司查找記錄。

霍啟剛又提到，業界認為除了有「選擇退出」選項外，亦應設立「選擇加入」選項，「你（IT公司）用之前要問左我先，我要容許呢件事情發生。」

當局回應指，版權制定的基礎是保障私有財產權，令版權持有人有法律權利去用作品商品化，賺取經濟利益推動社會發展，但版權制度同時要看公共利益，豁免制度有時候是合適的，「從來保障權益是版權持有人的責任，他發覺有人侵權的話，可以做一些民事追溯，甚至可以跟海關舉報。」

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