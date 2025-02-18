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紅豆｜鄧麗欣新片紀錄時代變遷香港精神　Stephy代入角色選擇放棄愛情

港聞

撰文： 文體藝online

發布時間： 23 分鐘前

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溫情電影《紅豆》紀錄時代變遷香港精神，鄧麗欣代入角色選擇放棄愛情。

【鄧麗欣 / 任達華 / 紅豆】在香港的街頭巷尾，總有一些老店默默守候著歲月的痕跡，承載著一代又一代的記憶。電影《紅豆》正是以九龍城一間舊式糖水舖為背景，講述了一個關於家庭、愛情與選擇的溫情故事。

紅豆︱鄧麗欣新作與魏浚笙再演姐弟　任達華演糖水店師傅親自學炒豆

紅豆｜捕捉城市獨特人情味

《紅豆》導演鄒穎透過這部作品，不僅展現了香港的時代變遷，更捕捉了這座城市獨特的人情味與精神, 展現上一代對人對事的傳統觀念、思想、執着，講述現今女性於面對愛情、親情、事業的選擇。

九龍城，曾是香港最具煙火的地方之一，但隨著城市的發展，這裡也逐漸面臨拆除與改造。導演鄒穎透露：「看到新聞指九龍城開始遷拆，觸發自己用九龍城來開發這個故事，過整發生在張興記的糖水舖，在拍攝前考慮要在九龍城實景拍攝，還是搭建廠景拍攝較佳，最後決定搭景拍攝，可以更容易控制時間及發揮鏡頭運用。」

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任達華在電影中飾演的角色，透過糖水舖的故事，展現了香港濃厚的人情味任達華指：「很多愛情故事、人情味的事情在香港發生，借《紅豆》的故事，說出香港大環境的人情味永遠存在。」

方平表示：「每個人都是活在時代變遷，改變及進步是必然，展現香港精神，一齊去撐着這間老店，將它做到最好。」

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紅豆｜鄧麗欣：每個勇敢的決定都是對的

在戲中飾演潮汕家庭長女的鄧麗欣Stephy，在愛情與家人之間，選擇照顧家業放棄愛情。她說：「我的角色是放棄自己的夢想，成全父母的夢想，我認為家人是最重要，我會留下支持家人，並解決問題。」

Stephy續指：「如果我是承業（鄧麗欣角色），我一樣會選擇家庭，家庭對於我來說很重要，選擇不單只是為了家庭，是為了她所珍惜，生命之中最重要的部份，因為人生充滿了決擇，選擇沒有特定答案對與錯，按着自己當刻覺得重要及珍貴的事情，勇敢地作出的決定，都是對的決定，所以我支持承業繼續去選擇留守幫屋企人，繼承其家業。」

電影海報。

她更說：「我係Stephy都係咁揀，對於家庭或自己珍惜的東西是很堅守，人生出現的選擇實在太多，其實不急於去揀以為自己想去完成嘅夢想，夢想可以很長遠，選擇放棄當刻認為重要的事情，但其實路的另一端有另一個選擇等着你，只是當刻選擇了重要的事情，我就是這樣的人，會直覺地去選擇。沒有一個選擇是錯誤的選擇，只要勇敢踏出一步去選擇，你的選擇就會是正確，行任何的路都好的安排，好好去行就對得起自己，這就是我的信念，每次出現選擇我都不會害怕，我的選擇都不會是錯的。」

Stephy被問到在演員、歌手中如何選擇？她１笑言：「我快要做演唱會了，但現在正做《紅豆》宣傳，我怎麼選呢？我真的很分裂，演員及歌手的身份是分不開的，所以我不需要去選擇，why not both!」

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