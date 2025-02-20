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校園直擊｜博愛醫院辦生涯規劃講座　失明傑青蕭凱恩助學生建立積極人生路

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 56 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【博愛醫院/蕭凱恩/香港十大傑出青年/生涯規劃】從學校生活轉變到更大的世界，很多學生都會感到困惑和不安。早前，博愛醫院舉行生涯規劃講座，邀請了14位來自不同專業領域的嘉賓，及傑青視障女高音蕭凱恩，分享讀書心得助學生踏出人生路。

「踏出人生路」生涯規劃講座吸引約400名來自元朗區的中學積極參與。

生涯規劃｜助學生認識不同行業

由博愛醫院主辦、新界扶輪社協辦、元朗民政事務處及元朗區中學校長會支持的「踏出人生路」生涯規劃講座，早前在博愛醫院鄧佩瓊紀念中學圓滿舉行。生涯規劃講座不僅能幫助學生了解不同的職業選擇，提升自我認識，並學習如何根據個人興趣、能力和價值觀來制定未來的職業發展計劃。

當日，邀請了30位嘉賓出席，包括博愛醫院董事局周駿達主席、新界扶輪社李志豪社長、元朗民政事務處高級聯絡主任劉曉立先生，以及元朗區中學校長會主席廖小蓮校長。

參與學校包括9間中學逾400名學生參加，當中來自十八鄉鄉事委員會公益社中學香港中文大學校友會聯會張煊昌中學中華基督教會基朗中學嗇色園主辦可道中學東華三院盧幹庭紀念中學金巴崙長老會耀道中學天水圍香島中學天水圍循道衞理中學、博愛醫院鄧佩瓊紀念中學。

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生涯規劃｜專業分享 啟發潛能

生涯規劃講座邀請了14位來自不同專業領域的嘉賓，涵蓋視障跑步教練（帶同導盲犬）、獸醫、中醫師、資訊科技從業員、工程師、職業治療師、律師、寵物美容師、舞台從業員、電台DJ、幼兒教育校長、無人機工程師、社工和測量師等。

這些專業人士分享了他們的經驗，幫助學生探索職業生涯，學習如何根據個人興趣、能力和價值觀規劃人生方向，並建立積極的生涯發展態度，激勵他們勇敢追求自己的夢想，實現更美好的未來。

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生涯規劃｜傑青視障女高音蕭凱恩分享人生路

主辦方特別邀請到2020香港十大傑出青年、2024香港演藝學院音樂碩士畢業的失明女音樂家蕭凱恩小姐（Michelle）擔任主講嘉賓，蕭凱恩與學生分享了自己在黑暗中克服困難與挑戰的故事，勇敢追夢，並從音樂中看見光明。

Michelle即場演奏鋼琴，演唱了她創作的歌曲《Thank you so so much》，深深感動了在場的嘉賓和同學，讓大家獲益良多。

更多內容︰

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