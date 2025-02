校園直擊｜博愛醫院辦生涯規劃講座　失明傑青蕭凱恩助學生建立積極人生路

【博愛醫院/蕭凱恩/香港十大傑出青年/生涯規劃】從學校生活轉變到更大的世界,很多學生都會感到困惑和不安。早前,博愛醫院舉行生涯規劃講座,邀請了14位來自不同專業領域的嘉賓,及傑青視障女高音蕭凱恩,分享讀書心得助學生踏出人生路。

▲ 「踏出人生路」生涯規劃講座吸引約400名來自元朗區的中學積極參與。

生涯規劃|助學生認識不同行業

由博愛醫院主辦、新界扶輪社協辦、元朗民政事務處及元朗區中學校長會支持的「踏出人生路」生涯規劃講座,早前在博愛醫院鄧佩瓊紀念中學圓滿舉行。生涯規劃講座不僅能幫助學生了解不同的職業選擇,提升自我認識,並學習如何根據個人興趣、能力和價值觀來制定未來的職業發展計劃。

當日,邀請了30位嘉賓出席,包括博愛醫院董事局周駿達主席、新界扶輪社李志豪社長、元朗民政事務處高級聯絡主任劉曉立先生,以及元朗區中學校長會主席廖小蓮校長。

參與學校包括9間中學逾400名學生參加,當中來自十八鄉鄉事委員會公益社中學、香港中文大學校友會聯會張煊昌中學、中華基督教會基朗中學、嗇色園主辦可道中學、東華三院盧幹庭紀念中學、金巴崙長老會耀道中學、天水圍香島中學、天水圍循道衞理中學、博愛醫院鄧佩瓊紀念中學。

生涯規劃|專業分享 啟發潛能

生涯規劃講座邀請了14位來自不同專業領域的嘉賓,涵蓋視障跑步教練(帶同導盲犬)、獸醫、中醫師、資訊科技從業員、工程師、職業治療師、律師、寵物美容師、舞台從業員、電台DJ、幼兒教育校長、無人機工程師、社工和測量師等。

這些專業人士分享了他們的經驗,幫助學生探索職業生涯,學習如何根據個人興趣、能力和價值觀規劃人生方向,並建立積極的生涯發展態度,激勵他們勇敢追求自己的夢想,實現更美好的未來。

生涯規劃|傑青視障女高音蕭凱恩分享人生路

主辦方特別邀請到2020香港十大傑出青年、2024香港演藝學院音樂碩士畢業的失明女音樂家蕭凱恩小姐(Michelle)擔任主講嘉賓,蕭凱恩與學生分享了自己在黑暗中克服困難與挑戰的故事,勇敢追夢,並從音樂中看見光明。

Michelle即場演奏鋼琴,演唱了她創作的歌曲《Thank you so so much》,深深感動了在場的嘉賓和同學,讓大家獲益良多。

