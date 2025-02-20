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夫妻關係｜丈夫輪班工作態度冷淡疑出軌　妻終日胡思亂想專家教5招重燃愛火

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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維繫夫妻關係是一門高深學問，不妨參考一下專家意見呢！

【夫妻關係/出軌/婚外情】近日城中名人傳出婚外情引起熱議，不少人藉此分享對婚姻的擔憂。日前立法會通過了「守護本港一夫一妻 、一男一女的婚姻制度」無約束力議員議案，防範和抵制「不良文化」的影響。

基督教家庭服務中心「盈力僱員服務顧問」的高級EAP顧問盧沛而（Karen）表示，婚姻關係的好壞對員工在職場的表現有很大影響。在她在多年的職場輔導中曾接觸過不少婚姻個案。

同場加映：4個破壞夫妻關係的因素

當中一位雙職太太，因丈夫輪班工作和冷淡態度，懷疑他出軌。她把心思全放在家庭，忽略了自己的朋友和興趣，與丈夫的談話也僅限於家庭雜務，導致缺少親密感。她會忍不住偷偷檢查丈夫的手機短訊，同時也怪責自己不夠吸引力，令丈夫可能出軌。持續多疑和焦慮令她在工作上常常大意犯錯，情緒也愈來愈低落。

Karen提醒她，守護婚姻需「保持警覺」，這不意味著懷疑伴侶，而是要從自己、另一半和雙方關係三方面審視婚姻，持續經營，以保持關係的新鮮感，並分享5招維繫夫妻關係的方法，令彼此重燃愛火！

維繫夫妻關係方法｜1.婚後保持魅力

結婚久了，雙方可能將對方視為習慣，影響對彼此的吸引力。保持魅力能增強自信、獨立性及婚姻幸福感，因此，建議夫妻溝通並安排固定的私人時間，以平衡各自需求。

你可以持續追求個人興趣，如參加藝術班或運動，能提升自信並讓伴侶欣賞你的獨特性。定期打理外表和設定職業目標，能增強獨立性與自我價值。此外，建立健康社交圈，與朋友保持聯繫，能讓生活多樣化，讓伴侶看到你的不同魅力。

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維繫夫妻關係方法｜2.與異性相處有界線

在與異性相處時，設定清晰的界線和了解彼此的底線可以有效防止不必要的誤會。當一方有異性朋友時，應該討論彼此的感受與界線，可以提出討論：「如果你和你的異性朋友單獨外出，我希望你能告訴我，這樣我會感到更放心。」

如果伴侶對異性之間的肢體接觸感到不舒服，應坦誠表達，例如：「我不太喜歡你和你的女同事過於親密的互動，這讓我有些不安。」這樣的溝通能幫助對方理解你的感受，並共同設定相應的界線，增強理解、信任和尊重。

維繫夫妻關係方法｜3.建立信任

信任是所有關係的基礎，但它需要持續的交流和理解。當對另一半的行為感到不安時，應及時溝通，切忌積壓。例如，如果經常查看伴侶的手機，這可能會令對方感到不被信任。相反，建立開放的對話，例如「我希望你能告訴我你在忙什麼，這讓我感到更安心」，會更有助於理解彼此的情況。

不過，給予對方適當的私人空間也很重要。這意味著不應該過度監視或懷疑對方的行為。例如，當伴侶外出時，適當的信任與空間能讓關係更加健康。

同場加映：10大最易出軌同事行業排名

維繫夫妻關係方法｜4.營造親密感

在婚姻中，親密感是維繫夫妻關係的核心。定期約會能重燃愛火，例如每月的「約會之夜」，夫妻可以選擇在喜愛的餐廳或在家中共度浪漫晚餐，燭光和美食能增添情感。

此外，培養共同興趣，如參加舞蹈課或一起健身，也能促進交流和增進感情。保持開放的日常溝通是關鍵，夫妻可以在晚餐時進行「感謝時間」，如每天輪流告訴對方一件值得感謝的事情，加深彼此理解與支持。透過身體接觸，如睡前擁抱或牽手散步，這些小舉動亦有效增強情感聯繫。

維繫夫妻關係方法｜5.共同面對挑戰

面對生活挑戰時，夫妻應攜手支持。比如，當工作壓力增加時，可以一起計劃周末小旅行以放鬆心情；如果遇到經濟困難，則共同制定預算並慶祝成功省下的金額。這樣的合作增進夫妻間的親密感，有助於維護婚姻幸福，並降低婚外情的風險。

如果在面對挑戰和困難時，發現彼此難以溝通或感到迷失方向，並產生焦慮或壓力，可以考慮尋求專業輔導員的支援。輔導員能協調雙方的關係，協助大家找到解決的途徑。

夫妻關係｜輔導過後婚姻重燃

經過兩個多月的輔導，這位女士心情明顯變好。她開始健身和美容，並學會主動與丈夫分享感受，安排約會增強親密感。

她發現，關注自己的需求後，與丈夫的交流和對彼此的欣賞增加，雙方關係改善。丈夫也意識到主動回應及溝通能增強太太的安全感，雖然工作繁忙，仍盡量告知工作時間和回覆信息。結果，她的婚姻更加甜蜜，已不再懷疑丈夫的忠誠。此外，她也恢復了心情，工作表現和效率也大大提升了！

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