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何柱國患癌｜盧寵茂：衷心祝願何柱國遠離煙草後身體健康　正計劃推出10項控煙措施

港聞

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【何柱國 / 肺癌 / 戒煙】前全國政協常委何柱國昨晚（17日）在電台自爆，幾個月前患上肺癌，指雖曾最唔鍾意醫務衞生局局盧寵茂，但接受化療後感覺過程很辛苦，「諗番都感謝佢」。盧寵茂今日於社交平台回應，指衷心祝福何先生身體健康，相信遠離煙草後，他未來的生活必定更健康，並呼籲市民遠離煙害。

何柱國患癌｜何柱國罹患肺癌康復 呼籲戒煙指「死唔去更辛苦」

何柱國表示，呼籲朋友減少吸煙，「我都勸我的朋友食少的煙，我這世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂（醫務衞生局局長）；我係人，食煙仔都是自由吧，死唔死我也有自由，後來諗番都感謝佢，做治療的過程，你不會死，但過程是好辛苦，所以呢，我平衡過，我都是減咗唔食，我叫我的朋友，如食緊煙仔，減咗佢。」

醫務衞生局局長盧寵茂於社交平台回應時表示，衷心祝福何先生身體健康，相信遠離煙草後，他未來的生活必定更健康、更充滿活力。盧局長亦感謝何先生以自身經歷勸喻煙民戒煙，讓更多人明白煙害，從而決心遠離煙草。

盧寵茂指，2022年香港錄得5707宗肺癌新症，導致3782死亡。除了癌症，吸煙還會增加患上慢性阻塞性肺病、冠心病、中風、糖尿病、不育不孕等多種疾病的風險，同時為個人及社會帶来沉重經濟損失。盧局長不願再見到有人因煙草禍害導致患病後，才開始戒煙。政府決心積極控煙，預防下一代受「糖衣毒藥」所騙而吸「第一口煙」，並幫助煙民及早戒煙，邁向更健康的生活。政府正計劃推出10項控煙措施，務求多管齊下杜絕煙害，保護市民健康。

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