駭人聽聞｜日本醫院男病人被報稱「死於肺炎」　真相反轉極驚人

【日本／醫院 ／肺炎／醫生／失智症】日本青森縣有醫院爆發一宗駭人聽聞的案件。一名73歲男病人在住院期間，遭院內病人以牙刷柄捅死。院方為隱瞞事件，竟開出「死於肺炎」的虛假證明。涉案院長及主診醫生兩兄弟事後遭警方逮捕，經調查後，再被踢爆醫院以一名疑似罹患失智症的老醫生署名，開立逾百份死亡證明，懷疑醫院經常偽造死亡證明。

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綜合日媒及《NHK》報道，該名73歲男病人高橋生悅於去年3月12日深夜，於青森縣八戶市陸奧紀念醫院，被一名59歲患有酒精戒斷症候群的病人，持牙刷柄狂捅臉部受傷。值夜班護士進入病房時，發現男病人滿臉鮮血、倒臥病床上，期間鄰近病床患者在護士追問起因時，平靜地表示：「我用牙刷狠狠地刺了他」。

護士隨即為男病人進行急救，可惜最終宣告不治。事後院方為了隱暪命案，於事發翌日開立死亡證明，並將死因謊稱為肺炎，又致電死者家屬，謊稱其不慎跌倒受傷，之後身體狀況持續惡化，最終不幸「死於肺炎」。醫院內部人士得悉事件後，不滿院方做法，於事發8小時後報警。

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駭人聽聞｜逾百份死亡證明疑造假 署名醫生疑患失智症

警方接報後展開調查，並對死者進行屍檢，確認對方死於「頭部及臉部損傷」而非肺炎，上周日（15日）以涉嫌隱匿犯人的罪名，拘捕醫院61歲院長石山隆、死者高橋生悅生前主診醫生、60歲的石山哲，兩人為兄弟關係。

報道指，警方查案期間，發現院內有逾百份筆跡特徵不同的死亡證明，確認出自同一名醫生之手，並且大部分死因是「肺炎」。然而，該名醫生雖然過去曾服務於這家醫院，但事發時年齡已接近90歲並疑似患有失智症。

醫生長子接受媒體訪問時亦表示，其父連說話都難溝通，很難開立死亡證明，加上醫院職員與警方透露指，醫院夜間並無醫生值班，假如有病人去世，便會開立由該名老醫生署名的死亡證明，懷疑石山隆和石山哲可能冒用該醫生的名字，試圖掩蓋事件真相。

同場加映｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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認知障礙症｜4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安，以及中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

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資料來源：NHK

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