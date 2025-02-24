牙齒清潔｜牙線VS牙線棒邊樣好？　醫揭1動作等同「分享細菌」留意3件事勿做

▲ 不少人會用牙線和牙線棒清潔牙縫，有醫生就指出1個動作等同分享細菌。

【牙線/牙線棒/牙齒清潔/細菌】不少人習慣在刷牙及飯後清潔牙齒，但到底用哪種工具效果較為理想？有牙醫就拆解牙線及牙線棒之間的分別，並提醒清潔時的一個動作實際上等同「分享細菌」，務必留意。

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台灣博登牙醫診所院長黃斌洋曾在其個人YouTube頻道發布影片，分享牙齒清潔相關知識。他將牙齒比喻為花盆，表示如果使用牙線棒清潔，就有如用「硬硬的抹布」直上直下清潔，無法貼合花盆（牙齒）表面之餘，與牙根之間亦會留有縫隙，因此清得不是那麼乾淨；反之，如果換成較軟身及有彈性的牙線，就能有效包覆牙齒與牙根外圍，繼而針對牙縫進行全面且更徹底的清潔。

他進一步說明，牙線本身比較幼細，除了可以塑形亦比較有彈性，而牙線棒除了質地較硬之外，線條也比較粗；前者在使用過程中可以經由轉換一直產生新的、乾淨的牙線進行清潔，而後者的使用則屬一次性，清潔期間如果沒有在每個縫隙之間進行更換，便等同將牙縫間的細菌互相分享。

因此黃斌洋認為，如果要選擇「比較治本」的牙齒清潔方式，牙線的清潔度會比牙線棒更加優秀。

此外，台灣悅庭牙醫診所牙醫許家榕亦曾在診所Facebook專頁上載影片，分享用牙線棒清潔牙齒的3大錯誤做法，提醒市民切勿做錯，否則將無法清除食物殘渣。

不要垂直往下壓：牙線在經過牙縫時，如果垂直下壓容易把牙肉壓傷； 不要前後移動：此動作猶如在鋸牙縫，實際上食物殘渣不會因此被清除； 不要從頭到尾用同一支牙線棒：幾乎等於為細菌病毒「搬家」，沒有任何清潔效果。 ▼ 點擊圖片放大 +6 +5

對此他解釋，當牙線棒清潔完一個牙縫後，牙線上其實充滿著各種肉眼看不見的牙菌斑；如果直接往下一個牙縫繼續清潔，便等於將髒東西一路往前帶，又或是將牙菌斑從一邊搬到另一邊，如此一來便是白費功夫，清潔根本沒有效果。

那麼市民又該如何進行清潔？他就建議，在清完一個牙縫後，可將牙線棒放於水龍頭下沖乾淨，或用紙巾輕輕擦過，將上面的汙垢、食物殘渣及牙菌斑等稍微去除，之後才繼續往下一個牙縫清潔。他表示，使用牙線棒最理想的清潔方式應是放入牙縫後輕輕地貼著牙齒鄰面，進入到牙肉的側邊進行清潔；之後將牙線棒清乾淨，再處理同一牙縫的另一面，輕貼牙面並以「刮」的方式進行清潔，便能將食物殘渣有效地清出來。

許家榕最後亦提醒，如果在清潔了2至3個牙縫後開始覺得牙線「變得鬆鬆的」、沒有張力，就應該更換一支新的牙線棒，繼續進行清潔。

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同場加映｜口腔護理貼士

近年不少人關注牙齒美觀，咧嘴一笑一口亮白的牙齒就最理想。英國倫敦牙醫奧科耶（Dr Uchenna Okoye）表示，想牙齒亮白健康，除了一般建議的使用牙線、電動牙刷、刷舌頭外，以下是幾個口腔護理小貼士：

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1. 打圈刷 不要上下刷

細菌藏在牙縫內，因此要徹底清除牙垢，不要上下刷，應該打圈刷，這樣刷毛才可深入牙床。

2.香口膠不要食多於10分鐘

食香口膠可令口氣清，但長時間食香口膠原來也會產生問題。奧科耶指出，我們的牙齒就像碾槌和乳缽，如果不停咀嚼的話，牙齒會互相碰撞，產生缺口。最理想是食10分鐘，或直至氣味消失為止。

3. 士多啤梨溝重碳酸鹽 天然美牙

奧科耶建議，大家可以將8顆士多啤梨（愈軟熟愈好），混合半茶匙重碳酸鹽，製成天然「牙膏」。之後找一塊棉布咬着，將「牙膏」塗到牙齒上，輕輕揉刷，可達到美白攻效。



重碳酸鹽有研磨作用，可去除咖啡或茶漬，令牙齒更亮白。士多啤梨則含有抗壞血酸，同樣可去除牙齒表面污漬，令牙齒更亮白。

4. 早餐前刷牙

很多人以為早餐後刷牙較好，但奧科耶指出，吃早餐前刷牙才是最好，原因是我們早餐時常會喝橙汁等酸性飲料，這些酸性物質會軟化我們的琺瑯質，如果這時再刷牙，琺瑯質會被磨損。

5種牙齒變色警號

根據本港衞生署資料，牙齒變色可能是不同口腔問題的先兆：

1. 牙齒表面有啡黑色漬

原因：經常飲用深色的飲品如茶等，色素就會沉積在牙齒表面。

治療方法：牙科醫生會建議，小朋友可以牙科用浮石粉清除啡黑色漬，然後用清潔膏磨滑牙齒表面，另外，也可以噴粉潔牙，即利用空氣把細小的蘇打粉末（碳酸氫鈉）混合物與水混合後，由噴嘴高速噴向牙齒表面以清除牙漬。

2. 綠色或橙色漬

原因：牙齒沒給清潔乾淨，積聚在表面的牙菌膜含有一些能發出顏色的細菌或真菌，形成綠色或橙色的漬。

治療方法：牙科醫生會藉洗牙以清除積聚的牙菌膜及色素。

由內在因素引致的牙齒變色

1. 呈灰藍色至啡黃色

原因：在牙齒發育期間因身體疾病或長期服用四環素，使牙齒變成啡黃甚至灰藍色。

治療方法：漂白治療及貼面修復治療

2. 牙齒呈灰黑色

原因：牙齒蛀壞或牙齒壞死



治療方法 ：若原因是牙齒蛀壞，牙科醫生會把牙齒蛀壞的部分清除，然後填上補牙物料。

如果與牙齒壞死有關，因碰撞或蛀牙導致牙齒壞死，壞死的牙髓所釋出的物質滲入象牙質，牙齒就會逐漸呈灰黑色。這類因牙髓壞死而引致的牙齒變色，必須以根管治療 (牙髓治療) 處理。 若經根管治療後牙齒仍然呈灰黑色，牙科醫生可為牙齒進行牙齒漂白、貼面修復治療或人造牙冠鑲配。

3. 啡黃或白斑

成因：初期蛀牙、牙齒發育時受感染、氟斑牙

初期蛀牙：牙齒發育時受感染，細菌就會經乳齒的牙根尖蔓延，感染鄰近仍在形成中的恆齒，致使這些恆齒的琺瑯質產生啡黃或白斑；

氟斑牙：長期吸收過量氟化物會妨礙牙齒琺瑯質的形成，牙齒表面會因而出現啡黃或白斑。

治療方法：牙科醫生可於牙齒表面塗上牙面氟化物劑，使初期蛀牙得以修復；若屬牙齒發育時受感染或氟斑牙，醫生可以複合樹脂補牙、做貼面修復治療或鑲配人造牙冠。

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