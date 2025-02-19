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中文錯字｜小學老師教「觀、還」字要咁寫？　網民批離譜：唔識字都做老師？

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

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小學老師教「觀」「還」寫錯字，網民批超離譜。

【中文科/中文錯字/錯別字/改正】小朋友寫錯字乃是常事，不過老師也寫錯字，便是誤人子弟之舉。近日有網民在社交平台發文，指老師讓學生修改正字時，寫錯了「觀」及「錯」，質疑老師的中文能力，帖文亦引來其他網民留言，批評該老師非常「離譜」，教錯學生。

中文錯字｜小學老師教「觀、還」的寫法

該網民於Threads上載一張圖片，圖片中可見小學老師要求學生修正「觀」、「還」二字，並示範自己的正確寫法，其中「觀」字，草字頭下便是「隹」，沒有兩個「口」字，而「還」則是「罒」下，少了一橫。老師的錯字讓網民直呼：

而家做老師係咪唔洗識字？

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中文錯字｜網民批評老師離譜「教壞細路」

帖文引起網民熱議，不少人批評老師誤人子弟，「字都寫錯，擔心佢啲學生，咪出嚟害人」、「文盲做老師會否太可怕」、「示範何謂誤人子弟  」、「觀字錯得有啲過份喎」、「離晒譜，做老師呢啲字都唔識寫，教壞細路」。不過也有網民指，老師所教的「還」是異體字，並非不能使用，「其實呢個「觀」都用得嘅，只不過係異體字咁解，攞嚟教細佬係絕對唔建議嘅」。

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中文錯字｜「觀、還」正確寫法

根據教育局編製的香港小學學習字詞表，對「觀」、「還」的解說：

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中文正字｜功課常被圈錯家長呻矯枉過正　10大常見「錯字」你知幾多個？

早前ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》講述小一學生被老師嚴厲教導，功課默書多，中文錯字更捉得好嚴，其中一幕講述由朱茵飾演的「魔鬼教師」冼老師，要求學生不停重複抄寫和改正「錯字」，當中最大爭議的是「最」字，令人難以理解錯在哪裏，引起家長共鳴。其實現實中有家長還呻過其他所謂「錯字」包括「告」、「出」、「子」、「肺」及「電」字等，TOPick以下整合了10大「錯字」，各位家長有冇中過招？

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延伸閱讀：中文正字｜功課常被圈錯家長呻矯枉過正　10大常見「錯字」你知幾多個？

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