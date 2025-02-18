最低工資｜孫玉菡：採方程式調整有「保底」作用　料至少2萬人受惠

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會建議，將法定最低工資水平由現行每小時40元，上調2.1元，增至42.1元，增幅為5.25%。

孫玉菡：確保領低工資的員工不會減薪 且可以做到「一年一檢」

勞工及福利局局長孫玉菡今日（18日）表示，透過方程式調整最低工資是穩妥和合適，確保即使經濟狀況如何變化，領取最低工資的員工不會減薪，有「保底」作用，然後保證一定拿到通脹的，兼且還分到一部分經濟增長，同時令僱主有所預算。他又說，今次是首次利用去年通過的方程式計算法定最低工資水平，而且可以做到「一年一檢」，下一次檢討就是2026年的5月1日。

料有連漪效應 其他基層員工薪金也會相應調整

至於調整最低工資的受惠人數，孫玉菡說﹛根據最低工資委員會估算，在2025年上半年，賺取每小時工資少於該42.1元的僱員人數約為22100人至36700人，佔全港僱員總數0.8%至1.3%。不過，孫玉菡同時指，領取最低工資的員工數目不多，但預計會有連漪效應，其他基層員工薪金也會相應調整，幫助低薪階層。

政府將於周五（21日）在憲報刊登《2025年最低工資條例（修訂附表3）公告》，並於本月26日提交立法會。如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於今年5月1日實施。

委員會是次檢討法定最低工資水平時，採用行會於去年4月30日通過的方程式，計算法定最低工資的建議水平。

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