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昂坪360｜昂坪欖車去年收入創新高　再添11部全景纜車投入服務

港聞

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

(昂坪360圖片)

昂坪360表示，去年纜車收入創歷史新高，2024年全年收入約4.13億元，較2023年上升約30%，較疫情前則上升約32%。2024年全年共接待156萬名賓客，平均每日有 4,84 名賓客到訪，兩個數字均較2023年增加約13%。

昂坪360指，賓客來自不同地區，佔比重最多的為短途地區市場(37%)、其次為中國內地(29%)，本地(20%)及長途地區市場(14%)緊隨其後。其中長途地區市場升幅顯著，2024年的長途地區市場賓客日均人數，較 2023年大增約 84%，而短途地區市場賓客日均人數則上升34%。

昂坪360董事總經理董沛銓先生表示，昂坪360在2024年的賓客人數有所上升，並超越2019年疫情前水平，造就纜車收入創歷史新高。一直積極籌辦全方位市場推廣活動和持續革新昂坪市集，今年我們會一如既往力求進步，帶來更多精彩活動，並繼續將新元素注入昂坪市集，務求令到訪的賓客得到最美好的體驗。

昂坪360亦表示，已額外增加11部全景纜車，並於1月底完成車門功能、負重、車廂試行等測試，現已全面投入服務令全景纜車總數增至21部。昂坪360平均纜車可靠度繼續維持高水平，達99.96%，相當於每日8小時的營運時間中平均只有少於1分鐘的延誤。

昂坪360繼去年引入《中國王朝風雲館之三國風雲》後，繼續致力豐富昂坪市集的 旅遊體驗，邀得本地雪糕品牌，於昂坪市集開設兩層高的雪糕旗艦店，將成為本港首間同時提供超過100 種口味的雪糕店。

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