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財政預算案2025｜嶺大：目前應把握機會發展AI數據科學　盼政府按院校規模削撥款

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

嶺南大學舉行新春傳媒聚會。（梁偉榮攝）

財政預算案預料會調整大學撥款，嶺南大學校長秦泗釗表示，相信政府肯定會削減大學撥款，但提醒政府仍要預留充足資源發展高等教育，而非本地生來港升學，亦能帶來經濟效益。學術暨教務副校長陳漢夫則表示，期望政府削減撥款時考慮院校規模。

秦泗釗今日（18日）率管理層出席傳媒春茗時直言，「按照目前趨勢，大學撥款是肯定會減」，但目前未獲告知減幅以及持續多久，故未能估計削減撥款對大學的影響。他強調，不希望削減大學的教學和行政人手，大學要想方法開源節流，「我們大學可以說已經在穩定地擴展，這本身就是一種開源。」

秦泗釗表示，大學的學生總人數目前已增至約7700人，協理副校長（大學拓展及對外事務）劉智鵬補充，增長主因是來自研究生的增幅。被問到再增加招收研究生是否開源的方法，秦指本科生的限額受規管，只有研究生的人數能增加。

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嶺大副校長（行政）陳志民亦表示，大學有努力營運自資課程，過往亦一直審慎理財，但提醒目前處於國際教育樞紐的發展期，「依家好大聲話要發展國際專上教育樞紐」。

秦泗釗：大專界別正發展教育樞紐而非收縮

秦泗釗表示，留學生來港升學亦為本港經濟帶來效益，例如租樓、購物，以至家人來探望等。他又表示，目前本港正發展成為國際專上教育樞紐，大專界別並非處於收縮期，提醒政府仍要預留充足資源發展高等教育。秦泗釗又提到，受地緣政治影響，內地學生前赴歐美留學機會減少，香港要把握機會，預留更多資源發展人工智能和數據科學等學科。

陳漢夫表示，明白政府有財政壓力，大學要與社會共渡時艱，但期望政府可按大學的規模決定要削減的撥款金額，「始終嶺大規模比較細，cut少少對我們的影響都可以很大。」

本科學額將有輕微變動

大學撥款金額是由大學向教資會提交的三年期規劃決定，三年期規劃除了牽涉大學撥款，亦會規劃大學未來三年的學額數字。陳漢夫透露，大學在下一個三年期的本科學額有輕微變動，第一年學士學位學額初步會減10個，但高年級入學學額則增加30個，又稱已取消一、兩個收生數字不理想的課程。

另外，秦泗釗稱，嶺大在大學聯招首輪申請數字有增長，其中在首三志願選擇嶺大的申請增幅高達38.37%，所有選擇合計增加36.34%。他又表示，大學在西九龍M+大樓再多租一層，擴展現有的「嶺大@西九龍」校外學習中心。

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