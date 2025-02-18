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大學發展｜中大醫學院將增強科研轉化及知識產權保護　中大醫院超專科服務需求增

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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中大醫學院今舉行傳媒春茗。(資料圖片)

政府即將公布財政預算案，中文大學醫學院院長趙偉仁表示，醫學創科是國際創科中心重要領域，人才和教學培訓屬中長期投資，科研轉化成果的工作盼能繼續獲政府支持，「唔希望減太多」。

中大醫學院最近新開設一個「科研轉化及創業」的副院長職位，由化學及病理學系教授陳君賜擔任。陳君賜表示，研發成果要直接幫助病人及社會，商業化較單靠大學執行更快。他亦指，臨床研究需要數以億計金錢，若非有知識產權保護，很難找到投資者研究，及將研究推出市場，故將包括向本科及研究院學生推出保護知識產權課程。

「認識專利權只有好處」

陳君賜表示，中大的專利權收入於眾多大學中最高，而不少教授亦會與學生合作進行研究。他分享現任中大校長盧煜明當年進行無創產檢技術研究時，其中一名博士生有份獲得一項專利，「專利費用足以讓他買間屋、3年都唔使做野，然後湊仔」，指認識專利權只有好處。另一名負責研究的副院長黃秀娟指，2成學生亦有參與研究。

至於近期中大醫院向政府申請延期還款，財政問題亦較預測更嚴重。中大醫學院副院長、本身是中大醫院行政總監的胡志遠表示，病人過往南下會接受疫苗及體檢的服務，不過這些需求現時已消失，取而代之的是需要超專科服務、以及第二醫學意見服務。胡志遠冀可以透過內地網絡，引入前沿醫學技術予中大醫院。

院長趙偉仁表示，中大醫學院與中大醫院雖無從屬關係，而且中大醫院主要負責醫療服務，但絕對支持其發展，如作為醫學院的創新研究轉化為服務的重要場所，「尤其在私營市場上轉化應用，中大醫院是很好的平台，中大醫學院的教授也在院內恒常看診，相信亦會令病人有信心」。對中大醫院原本規劃是將收益轉回醫學院，趙承認條款上確是如此規劃，但因中大醫院啟用後即遇上疫情，現時亦僅復常2年，暫不期望「有錢畀番醫學院」。

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