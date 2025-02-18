免費飲品｜IF × POP MART × CRYBABY派7,000罐椰子奶　免費換領CRYBABY別注版輕便手提袋

▲ IF × POP MART × CRYBABY免費派7,000罐椰子奶！

椰青水品牌 if 聯乘泡泡瑪特（POP MART）超人氣角色CRYBABY，將於2月21日至3月2日，一連10日在旺角舉辦「IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers! 」活動，現場除了有多個打

卡位，更會大派超過7000罐if絲滑椰子奶罐裝飲品，過千張CRYBABY心意卡及別注版輕便手提袋！

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「IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers! 」活動

泰國健康椰子水品牌if與泡泡瑪特聯手於旺角潮流熱點The Forest舉辦「IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers! 」活動，將派出超過7,000罐「if絲滑椰子奶罐裝系列」，當中包括純天然絲滑椰子奶、絲滑椰子奶朱古力味及絲滑椰子奶芒果糯米飯味。

在2月22及23日，由中午12時開始，每日頭20位前往The Forest「IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers! 」活動，並追蹤 Instagram的粉絲更可以免費獲贈CRYBABY別注版輕便手提袋乙個（價值$150）！

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4大展區打卡 領取別注版禮物

「IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers! 」活動包括4大展區，粉絲們可率先到「開心到喊出嚟」打卡區跟「IF Greenie Coconut」及「IF Milky Coconut」見面合照打卡留念。上傳合照及留言分享是 IF 椰水派或是椰子奶派，並解釋原因，回答得最有創意的10位參加者，將可得到「IF × POPMART × Crybaby 限量版禮品Box Set」乙份（價值$650）！

▲ 「開心到喊出嚟」打卡區

購買if椰子奶滿指定金額 免費換取價值$595禮物

另外，只要在指定商戶購買任何「IF×POP MART×CRYBABY」椰子奶產品，購物累積至指定金額，帶同收據正本到禮品換領區，按不同消費金額即可免費換領各款「IF×POP MART×CRYBABY」別注版禮物乙份（毛毯、馬克杯或輕便手提袋）。

▲ 禮品換領區

免費派椰子奶 簡單1步換領

活動亦會免費送出椰子奶，只需讚好及追蹤 「if Hong Kong」Facebook 專頁及「if.hongkong」Instagram專頁，或參與活動指定帖子，在有好「椰」飲換領區展示予活動工作人員確認後，即可隨即獲得絲滑椰子奶（口味隨機派發）一罐，每人限取一罐。

▲ 有好「椰」飲換領區

喊到笑卡CARD機 攞走超可愛別注版心意卡

活動現場還設置了「喊到笑卡Card機」，！只要掃描二維碼QR Code，再在社交平台分享「if Hong Kong」Facebook 專頁或「if.hongkong」Instagram專頁的活動指定帖子，並將該分享的帖子設置成「公開」，即可獲贈「IF × POP MART × CRYBABY」別注版心意卡一張（一共8款，隨機派出）。

▲ 喊到笑卡Card機

「IF x POPMART x CRYBABY」換領禮品詳情

收據日期 2025年2月14日至3月2日 指定消費商戶 7-Eleven、百佳超級市場、FUSION、TASTE、PNS網購、

惠康超級市場、惠康網店、屈臣氏網店及HKTVmall 於指定商戶購買 if 絲滑椰子奶罐裝飲品累積消費至以下指定金額即可換領 滿$359或以上 滿$199或以上 滿$99或以上 IF x POP MART x

CRYBABY 別注版毛毯 IF x POP MART X

CRYBABY別注版馬克杯 IF x POP MART X CRYBABY

別注版輕便手提袋

IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers! 期間限定活動

日期 2025年2月21日至3月2日 時間 星期一至五: 13:00-20:00

星期六，日及公眾假期: 12:00-20:00

(2月21日 15:00-17:00 時段不對外開放) 地點 旺角奶路臣街17號The Forest

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