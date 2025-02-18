  • 18°C
香港時間：2025218日 (二) 20:39

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

免費飲品｜IF × POP MART × CRYBABY派7,000罐椰子奶　免費換領CRYBABY別注版輕便手提袋

休閒消費

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

IF × POP MART × CRYBABY免費派7,000罐椰子奶！

椰青水品牌 if 聯乘泡泡瑪特（POP MART）超人氣角色CRYBABY，將於2月21日至3月2日，一連10日在旺角舉辦「IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers! 」活動，現場除了有多個打
卡位，更會大派超過7000罐if絲滑椰子奶罐裝飲品，過千張CRYBABY心意卡及別注版輕便手提袋！

最新影片：

童學園
校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

「IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers! 」活動

泰國健康椰子水品牌if與泡泡瑪特聯手於旺角潮流熱點The Forest舉辦「IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers! 」活動，將派出超過7,000罐「if絲滑椰子奶罐裝系列」，當中包括純天然絲滑椰子奶、絲滑椰子奶朱古力味及絲滑椰子奶芒果糯米飯味。

在2月22及23日，由中午12時開始，每日頭20位前往The Forest「IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers! 」活動，並追蹤 Instagram的粉絲更可以免費獲贈CRYBABY別注版輕便手提袋乙個（價值$150）！

點擊圖片放大
+4
+3

4大展區打卡 領取別注版禮物

「IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers! 」活動包括4大展區，粉絲們可率先到「開心到喊出嚟」打卡區跟「IF Greenie Coconut」及「IF Milky Coconut」見面合照打卡留念。上傳合照及留言分享是 IF 椰水派或是椰子奶派，並解釋原因，回答得最有創意的10位參加者，將可得到「IF × POPMART × Crybaby 限量版禮品Box Set」乙份（價值$650）！

「開心到喊出嚟」打卡區

購買if椰子奶滿指定金額 免費換取價值$595禮物

另外，只要在指定商戶購買任何「IF×POP MART×CRYBABY」椰子奶產品，購物累積至指定金額，帶同收據正本到禮品換領區，按不同消費金額即可免費換領各款「IF×POP MART×CRYBABY」別注版禮物乙份（毛毯、馬克杯或輕便手提袋）。

禮品換領區

免費派椰子奶 簡單1步換領

活動亦會免費送出椰子奶，只需讚好及追蹤 「if Hong Kong」Facebook 專頁及「if.hongkong」Instagram專頁，或參與活動指定帖子，在有好「椰」飲換領區展示予活動工作人員確認後，即可隨即獲得絲滑椰子奶（口味隨機派發）一罐，每人限取一罐。

有好「椰」飲換領區

喊到笑卡CARD機 攞走超可愛別注版心意卡

活動現場還設置了「喊到笑卡Card機」，！只要掃描二維碼QR Code，再在社交平台分享「if Hong Kong」Facebook 專頁或「if.hongkong」Instagram專頁的活動指定帖子，並將該分享的帖子設置成「公開」，即可獲贈「IF × POP MART × CRYBABY」別注版心意卡一張（一共8款，隨機派出）。

喊到笑卡Card機

「IF x POPMART x CRYBABY」換領禮品詳情

收據日期2025年2月14日至3月2日
指定消費商戶7-Eleven、百佳超級市場、FUSION、TASTE、PNS網購、
惠康超級市場、惠康網店、屈臣氏網店及HKTVmall
於指定商戶購買 if 絲滑椰子奶罐裝飲品累積消費至以下指定金額即可換領
滿$359或以上滿$199或以上滿$99或以上
IF x POP MART x
CRYBABY 別注版毛毯		IF x POP MART X
CRYBABY別注版馬克杯		IF x POP MART X CRYBABY
別注版輕便手提袋

IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers! 期間限定活動

日期2025年2月21日至3月2日
時間星期一至五: 13:00-20:00
星期六，日及公眾假期: 12:00-20:00
(2月21日 15:00-17:00 時段不對外開放)
地點旺角奶路臣街17號The Forest

更多優惠資訊：

GODIVA買一送一｜GODIVA杯裝雪糕買一送一優惠　5款口味任選額外送冰袋

淘寶｜首間淘寶家具實體店落戶尖沙咀 2.5萬呎推全新營運模式

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處｜九龍城寨升級版展覽增5大打卡位　近距離睇演員戲服+懷舊漫畫攤
今日 17:38
親子好去處｜九龍城寨升級版展覽增5大打卡位　近距離睇演員戲服+懷舊漫畫攤
九龍城好去處｜九龍城親子一日遊景點推介　城寨遺跡/藥行Cafe百子櫃/老字號超彈牙魚蛋
今日 17:49
九龍城好去處｜九龍城親子一日遊景點推介　城寨遺跡/藥行Cafe百子櫃/老字號超彈牙魚蛋
新光戲院結業｜新光戲院3.3光榮告別　重溫逾50年歷史6大懷舊打卡位
08:00 2025/02/11
新光戲院結業｜新光戲院3.3光榮告別　重溫逾50年歷史6大懷舊打卡位
戲院優惠｜嘉禾戲院2.15起推「至抵」票價　2D電影成人$40起IMAX低至$65
16:14 2025/02/13
戲院優惠｜嘉禾戲院2.15起推「至抵」票價　2D電影成人$40起IMAX低至$65
麥當勞優惠｜麥當勞將軍漢堡情人節回歸　5大優惠+全新烤雞味Shake Shake粉同步登場
19:41 2025/02/12
麥當勞優惠｜麥當勞將軍漢堡情人節回歸　5大優惠+全新烤雞味Shake Shake粉同步登場
2月生日好去處2025｜2月份70大生日優惠好去處　免費玩室內遊樂場/放題/睇戲
09:00 2025/02/01
2月生日好去處2025｜2月份70大生日優惠好去處　免費玩室內遊樂場/放題/睇戲

你可能感興趣

親子好去處｜九龍城寨升級版展覽增5大打卡位　近距離睇演員戲服+懷舊漫畫攤
今日 17:38
親子好去處｜九龍城寨升級版展覽增5大打卡位　近距離睇演員戲服+懷舊漫畫攤
九龍城好去處｜九龍城親子一日遊景點推介　城寨遺跡/藥行Cafe百子櫃/老字號超彈牙魚蛋
今日 17:49
九龍城好去處｜九龍城親子一日遊景點推介　城寨遺跡/藥行Cafe百子櫃/老字號超彈牙魚蛋
新光戲院結業｜新光戲院3.3光榮告別　重溫逾50年歷史6大懷舊打卡位
08:00 2025/02/11
新光戲院結業｜新光戲院3.3光榮告別　重溫逾50年歷史6大懷舊打卡位
著數優惠 旺角 飲品 商場活動

最高瀏覽

肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲
最強小三五索︱五索首次開名投訴「馬先生」　不滿情人節禮物縮水句句有骨另類放閃
最強小三五索︱五索首次開名投訴「馬先生」　不滿情人節禮物縮水句句有骨另類放閃
陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚　感恩遇見今後各自安好
陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚　感恩遇見今後各自安好
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】