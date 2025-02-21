「博愛好聲音」青少年歌唱比賽2024/25 連續第九屆舉行 青春有夢 我勇敢唱

青春，就是要有夢！每位年青人都有夢想，雖然追夢的過程會遇到很多挑戰，但只要你敢想就可成就無限可能！博愛醫院一直支持青少年追夢，由2014/15年度開始舉辦「博愛好聲音」年度大型青少年歌唱比賽，至今已是第九屆。「博愛好聲音」曾誕生過不少「明日之星」，更有優勝者獲機會到韓國成為練習生！ 是次歌唱比賽的評審屬「星級陣容」，由2位星級評判---周國豐老師及伍仲衡老師坐陣，為參賽者提供專業的歌唱意見。早前已於元朗劇院演藝廳舉行決賽，更選出了少年組及青年組冠軍，2位星級評審一致認同兩組的歌唱水準非常高，有無限潛質。

▲ 少年組及青年組3甲得主與嘉賓們合照。

「博愛好聲音」鼓勵青少年追夢



「博愛好聲音」青少年歌唱比賽以音樂宣揚青少年活力及正向能量，讓一眾熱愛音樂及具歌唱潛質的青少年追尋夢想。今年「博愛好聲音」青少年歌唱比賽已經是第九屆，由博愛醫院和元朗民政事務處合辦，民政事務總署社區參與計劃贊助，更成為「青年節@HK」活動之一。

▲ 少年組的繆依彤憑歌曲《Easy On Me》奪得冠軍。

▲ 青年組冠軍的得主為劉芷晴，她演唱一曲《紅薔薇白玫瑰》獲評審高度評價。

活動於2024年11月起接受報名，12位少年組及青年組參賽者從超過500隊海選參加者中晉身決賽！決賽已於2025年2月2日假元朗劇院演藝廳舉行，比賽當日更安排了現場樂隊即場伴奏，確保青少年能夠充分展示音樂才華。少年組的繆依彤憑歌曲《Easy On Me》奪得冠軍，而青年組冠軍的得主為劉芷晴，她演唱的《紅薔薇白玫瑰》獲評審高度評價，。除了冠、亞、季軍外，比賽亦設「最佳台風獎」與「最佳造型獎」。

▲ 「最佳台風獎」由梅穎詩奪得。

▲ 潘慧思獲得「最佳造型獎」。

▲ 周駿達主席於致辭時表示，希望透過比賽燃點各位參賽者對夢想的追求。

參加者質素年年提升創造音樂奇蹟

中央政府駐港聯絡辦新界工作部副部長李功勛、元朗民政事務專員胡天祐, JP及元朗區青年發展及公民教育委員會主席湛家雄議員, BBS, MH, JP抽空到場為比賽頒獎。博愛醫院董事局主席周駿達於致辭時表示：「正如『博愛好聲音』的口號『青春有夢，我勇敢唱！』，博愛醫院一如以往積極支持青少年發展，這不單是一項歌唱比賽，而是打造一個舞台，讓熱愛唱歌表演的青少年可以在音樂上發光發熱，希望各參賽者，不限於得獎新星，能燃點他們對夢想的追求。」

是次活動的評判團由港區人大代表及元朗區議會地區設施及工程委員會主席沈豪傑, BBS, JP、博愛醫院董事局主席周駿達及2位星級評判——周國豐老師及伍仲衡老師組成。他們一致認同不論是青年組或少年組，歌唱水準都非常高，並有無限潛質。沈豪傑表示已經是第2年出任評審，樂見參加者質素每年均有提升，可見年輕人的潛力無限：「每一位參賽者挑選的歌曲都是高難度作品，雖然歌曲難度甚高，他們的水平亦非常高，能夠輕易駕馭歌曲，我看到的不僅是一場比賽，更是一場表演，我十分享受每一位參賽者唱的歌曲，希望他們繼續加油！繼續追夢! 繼續『我勇敢唱』！」

而星級評判伍仲衡更表示參賽者的聲音富有個人特色，實在非常難得，鼓勵參加者：「今次比賽提供現場樂隊伴奏，對參加者而言是一個非常難得的經驗，可以有機會享受與樂隊現場互動配合。」

「博愛好聲音」青少年歌唱比賽為青少年提供一個展示才華的平台，同時提供專業培訓及演出的舞台，成為他們音樂夢想的助力，今年的決賽地點為元朗劇院演奏廳，更有多達900名觀眾入場欣賞，為青少年打氣加油：「青春有夢，我勇敢唱」！期待各位勝出者日後再度築起他的音樂夢想！

（特約）