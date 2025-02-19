天文台開放日2025｜天文台3月一連2天開放日　即日起登記免費入場券

▲ 香港天文台3月22至23日舉行開放日，即日起登記免費入場券。

【天文台開放日】一年一度的香港天文台開放日又來喇！3月22至23日香港天文台將舉行開放日，除了介紹天文台的服務外，還設置展覽簡述天文台多年來與世界各地氣象部門的合作，加強小朋友對天文台的認識！有興趣帶小朋友參觀的家長切勿錯過！

天文台開放日2025｜天文台3月舉辦開放日

香港天文台將於3月22至23日舉行開放日，今年將以世界氣象日的主題「攜手縮小預警差距」，設置展覽簡述天文台多年來與世界各地氣象部門的合作，另外也會介紹天文台的各項服務，增進公眾對氣候變化和極端天氣的認識和關注。

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天文台開放日2025｜即日起接受網上申請

有興趣參加的朋友，由即日起至3月5日可預先到天文台官網登記，每人最多可索取4張入場券，費用全免，如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。成功獲取入場券人士會於3月12日或之前經電郵取得二維碼入場券。網上登記教學如下：

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另外，無法到場參觀的市民也可於3月22日起，經網上參觀天文台開放日。

天文台開放日2025詳情

日期：3月23至24日

地點：九龍彌敦道134A號香港天文台總部

時間：09:30-17:00

（每日有14節參觀時段，每節參觀約1小時）

登記截止日期：3月5日中午12時

免費登記按此

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