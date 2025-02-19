裝修津貼︱港女裝修獲8萬津貼　殘舊單位變靚靚安樂窩即睇申請條件

▲ 港女獲8萬津貼翻新單位，將成果照放上網分享。

【公屋裝修/裝修津貼/裝修】擁有靚靚安樂窩是不少人的夢想，不過裝修費昂貴，不是人人都負擔得起！有港女最近指獲裝修公司協助申請「60歲長者資助」，得以翻新家居環境，更將成果照放上網，令到不少網民羨慕！市建局維修津貼最高可獲$8萬，但需符合5大條件，不過仍要留意當中有3大伏位！

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一名女網民於Facebook群組「家居裝修設計分享Group」發文，指早前幫襯一間裝修公司翻新家居環境，出示裝修前後對比圖之餘又指獲裝修公司協助申請「60歲長者資助」。照片所見，港女進行了全屋大翻新，包括廚房、廁所、睡房及客廳，前後對比反差甚大，單位裝修後客廳位置設C字櫃並以衣櫃間出睡房，睡房裡面則設地台床增加收納位置，並以吊趟門用以慳位，其中廚房空間更是相當大，整個居住空間煥然一新。

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不過亦有網民質疑事件的真確性，有人直言家居維修根本不包傢俬，甚至認為裝修前後的相片根本不屬同一單位，其中廚房空間未免過大，地台床亦不見得適合長者使用，認為事主的裝修翻新案例可信性成疑。

而要申請市建局維修津貼，需要附合5大條件，點擊下圖觀看：

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但由於香港裝修業界缺乏監管，時常聽到裝修爛尾事件，所以如果要申請市建局維修津貼，需留意3大伏位

1.無良裝修公司或「報大數」

「有需要人士維修自住物業津貼計劃」雖能夠提供最高8萬元津貼。有網民就指有無良裝修公司會在驗窗等工程時鼓勵長者申請有關津貼，然而驗窗費用其實有限，到真正大維修時就無法再次申請8萬元津貼，最終得不償失。

2.職員勘察前不可動工

TVB節目《東張西望》曾報道，有長者在裝修公司協助下申請有關津貼，對方收到訂金後極速開工將長者家中地板全拆，其後先知市建局規定工程開始前需先由職員勘察單位情況，導致事主無法申請到全額津貼。

3.工程「爛尾」 拒簽完工紙難領津貼

有報道指涉事裝修工程最後「爛尾」，部分地方甚至未裝門框或未收口，浴缸亦有漏水情況。裝修師傅其後亦要求事主簽下「完工紙」才願意「執手尾」，事主不願簽紙的後果就是無法領取津貼，令長者左右為難。

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