飲品盒生產者責任制｜環保團體：未有交代計劃實施日期　回收目標過於軟弱

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飲品膠樽和紙包飲品盒生產者責任計劃3月24日呈交立法會環境事務委員會討論。綠色和平等4個環保團體表示，認同政府就生產者責任計劃的共同法律框架進行立法，惟當局未有在文件提出計劃確實實施日期，回收目標亦過軟弱。

4個團體發表聲明，指近十年的膠樽棄置量持續高企，每日棄置約200噸，以每個膠樽重25克計算，香港每日丟棄約800萬個膠樽，而紙包飲品棄置量介乎每日67噸至91噸，強調政府須實行有效飲品膠樽和紙包飲品盒生產者責任計劃。

倘計劃延後一年實施，飲品生產商製造的29.2億個膠樽和無數紙包飲品盒會落入堆填區，最終甚至進入自然環境，除了造成堆填區的壓力及環境污染，處置成本亦會有公帑支付。

促實行飲品容器1元按金制

聲明指，政府提出的方案要拖到6至8年後才會達到70%的回收比率，認為1至3年應該做到。另亦指退還飲品容器應實行1元按金制，而非1毫回贈制。如實行按金制，消費者只要退還飲品容器，即可全取按金。另亦希望跟隨2021年的諮詢方向，面積不小於200平方米而售賣飲品的商舖應自設回收點，方便消費者退回飲品容器。

幾個組織表示，當局早在2023年《施政報告》提出要在2025年推出生產者責任計劃，但現時卻一拖再拖，連實行年份都闕如，做法未如理想。他們促請政府實行有效的生產者責任計劃，把飲品容器廢物的污染減到最少。

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