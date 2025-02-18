的士罷駛｜汽總：罷駛只屬司機個人行為 倡政府參考澳門經驗取締白牌車
港聞
發布時間： 27 分鐘前
日前有傳的士團體揚言，若政府不取締「白牌車」，將在3月初發起罷駛。有運輸業工會強調，罷駛只屬司機的個人行為，又認為罷駛會令市民對的士業界更反感。
汽車交通運輸業總工會今日（18日）原定到政府總部請願，要求政府嚴格取締非法網約車平台，其後改為舉行記者會，總工會副主席莊永德表示，特首今早已回應有關問題，但再次批評政府打擊白牌車不力。他批評Uber等白牌車平台誘導司機違法，白牌車載客取酬是公然挑戰法治，亦掠奪守法的士司機的營運空間。
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對於有的士團體揚言罷駛，莊永德表示，罷駛只屬個人行為，不鼓勵工會會員參與。他認為，的士罷駛會意味業界與市民對立，有機會令市民對的士業界更反感。
工會建議，本港政府可參考澳門打擊白牌車的經驗，向立法會提出緊急法案，對白牌車平台採取累進式法則，亦可以「即使扣押違法車輛」為由扣押參與營運的白牌車，形成阻嚇力。
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