校園動態︱唐乃勤初中書院25/26學年中一自行分配收表增40％　面試新增必答題「生活科學解難」

▲ 除了生物科技研究外，唐中亦計劃未來開拓「無線網絡」和「衛星課程」。（學校提供）

【深水埗/資助中學/保良局唐乃勤初中書院】保良局唐乃勤初中書院（唐中）近年致力發展生物科技研究，在全港適齡學童人口下跌情況下，唐中卻在25/26學年入讀中一的自行收生中，收表數字大幅上升40%，約5人爭一學額。校長黃仲奇透露，校方打算在即將舉行的中一面試，加插「生活科學解難」題，例如「如何清除杯上的咖啡漬」。

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校園動態︱曾獲港大邀請參與研究

黃校長表示，學校於2019年把「生物科技教育」納入科學課程，學生在初中時可認識科學如何應用在日常生活中，「學校更成立生物科技研究校隊，為對科學領域感興趣的學生提供參與的機會」。近年學校增設「生物科技實驗室」，更曾獲香港大學醫學院及牙醫學院研究團隊邀請，參與癌症研究。

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校園動態︱計劃開設衛星課程

唐中將於3月1日舉行今年9月入讀中一的自行收生面試，黃校長透露，面試將以英語、粵語及普通話進行，內容包括中文、英文、STEAM、數理及洞察力題目。

校方今年在面試中，加插生活科學解難考題，例如如何清除杯上的咖啡漬？在不進行實際人數點算下，如何估算市宵市場，在某個特定時刻的在場人數？讓對科研有興趣的學生得以發揮。

▲ 保良局唐乃勤初中書院在25/26學年入讀中一的自行收生中，收表數字大幅上升40%。（學校提供）

除了生物科技研究外，唐中亦計劃未來開拓「無線網絡」和「衛星課程」，課程將涵蓋基本無線傳輸、衛星技術和網絡設計等主題。校方期望，通過實踐項目、模擬和現實應用，學生將深入理解通信系統的複雜性，以及其對智慧城市發展的影響。這課程將培養學生的批判性思維、問題解決能力和團隊合作精神，這些都是在技術領域取得成功的關鍵技能。

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