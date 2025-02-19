消息：林建岳重掌旅發局、馬時亨出山管貿發局　合力谷商貿與旅遊

▲ 林建岳。（資料圖片）

商貿和旅遊是香港經濟兩大支柱。據悉，在貿發局做了近6年主席的林建岳，將重返旅發局，接替做了6年的彭耀佳出任主席；做過商務及經濟發展局局長的馬時亨，也將出山，接替岳少出任貿發局主席。

▲ 馬時亨。（資料圖片）

現時國際形勢風雲變幻，香港更要積極爭取打開更多新的商貿機遇，貿發局的角色，至為重要，作為現任主席的林建岳，在特首李家超上台後，陪著李家超及其司局長班子，率領商界代表團，四出搵生意，不計及內地，都走遍9個國家：泰國、沙特阿拉伯、阿聯酋、新加坡、印尼、馬來西亞、老撾、柬埔寨及越南；這些都是一帶一路的重要節點，難怪岳少私下說，做貿發局主席一職，飛來飛去，忙得很。

林建岳出任貿發局主席已快6年，按慣例要卸任，但他在政商界包括娛樂圈，人脈強勁，其電影公司拍片無數，去年火爆的《九龍城寨之圍城》，掀起一陣熱潮，正是林建岳有份投資的電影。正當港府希望大搞旅遊，啟德體育園3月1日開幕，香港終於有個巨蛋級的演唱會場地，碰巧旅發局主席彭耀佳又做滿6年，於是，港府找林建岳重掌旅發局，接替彭耀佳。

由出名識飲、識食、識玩的岳少，重掌旅發局，是合適人選；而且，以他在文化娛樂界的江湖地位，若能與旅遊業結合，相信有助香港提升旅遊吸引力。

至於接替林建岳出任貿發局主席的馬時亨，做過商經局局長、港鐵主席，在政經界也是重量級人物，擁有強勁人脈。管理逾1.2萬億美元資產的中國主權基金「中投公司」（CIC），馬時亨出任該公司的國際諮詢委員會成員，長達16年。中投去年和中東資產管理公司Investcorp合作成立中海基金，馬時亨也有到沙特首都利雅德，見證兩家巨頭的合作。他出任美國銀行集團全球顧問委員會委員，也逾十年。

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