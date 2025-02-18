財政預算案2025｜李浩然倡長者乘車優惠每月設補貼上限　公務員凍薪、凍「跳point」

▲ 李浩然向財政司司長陳茂波提交建議書。(李浩然供圖)

財政預算案下周三公布，2元乘車優惠備受關注，繼鄉議局和實政圓桌倡設定每月使用限額，立法會議員李浩然亦建議，設立個人每月乘車補貼金額上限，避免「長車短搭」。

李浩然向財政司司長陳茂波提交建議書倡，設立個人每月乘車補貼金額上限，以較低的行政費用，減少政府對公共交通服務營辦商的補貼支出，同時將對受惠者的影響降至最低。當受惠者超出補貼金額上限後，則建議按車資的半價收費。他續指，針對人口老化這一長期趨勢，可建立動態調整機制，定期參考綜合消費物價指數等指標，據此調整優惠額度，以科學穩健的方式完善二元乘車優惠的開支模式。

公務員方面，李浩然建議，短期而言，對公務員開支採取三項臨時凍結措施：凍結編制、凍結薪酬，以及凍結俗稱「跳point」的自動增薪機制，並根據公共財政情況、從維護公務員士氣的角度明確一定年期，到期前進行檢視決定是否解凍。中期而言，減少設立和延長有時限職位；長期而言善用人工智能提升工作效率，輔助文書工作，降低成本。

不過，民建聯主席陳克勤早前稱，2元搭車對於整體財赤影響不大，不會令千億財赤扭虧為盈。至於如何縮減計劃開支，民建聯李世榮認為，當局須嚴肅跟進打擊濫用，並盡快分析樂悠咭實名登記後長者出行的數據等。

工聯會建議，長者乘車優惠對象不變，巴士實施分段收費，落車拍卡解決長車短搭；營辦商把長者票價優惠適用年齡下降至60歲，預計每年可為政府節省上億元。

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