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邱芷微結婚︱「賈名媛」邱芷微即將結婚　曾患癌未婚夫陳志忠突然入院：今日唔知聽日事

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

「賈名媛」邱芷微即將結婚，但曾患癌未婚夫陳志忠突然入院。

【賈名媛 / 邱芷微 / 陳志忠】《愛．回家之開心速遞》「賈名媛」邱芷微（Chelffy）將於本月28日與男友陳志忠（Wilson）結婚，邱芷微日前更上載Bride Shower照片。

可是曾患癌的Wilson日前情人節卻突然宣布入院接受手術，消息傳出後令人擔心。邱芷微在以IG的限時動態上載在醫院的相片，稱：「情人節，只要你健康平安，我就快樂。」她並表示：「我寧願收到陳師傅（Wilson）一個『健康冇事』嘅報告，好過收花了…」

「賈名媛」邱芷微答應男友求婚　未婚夫陳志忠曾患癌不離不棄

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邱芷微結婚︱陳志忠：真係世事難料

幸好之後，邱芷微再上載未婚夫躺在病床的照片，並寫道：「Wilson突發手術成功。」經過一天休息後，Wilson也上載打點滴的照片，表示：「真係世事難料，今日唔知聽日事，臨近big day倒數最後10日。我上星期五突然身體出現問題，需要立即入醫院，而且更做了一個小手術。」

同時，Wilson並報平安續稱：「但好好彩無論醫院，醫生及姑娘都非常幫忙，流程非常迅速。入院第二日星期六的傍晚就已經立即做手術。醫生預計我星期三就可以出院。很感謝各位朋友的慰問關心，我冇事！我Big Day當有一定會最好狀態同大家一齊慶祝。謝謝各位關心。」

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邱芷微 陳志忠 TVB 娛樂人物職業 演員 癌症

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