關節軟骨磨損非長者專利   5大關節軟骨磨損警號你要知 !

關節軟骨磨損如何辨別?留意日常生活中你有沒有以下情況:上樓梯時,感受到膝關節隱隱作痛,甚至出現紅腫、繃緊;活動關節時,常聽見不正常摩擦聲響?這些都是關節軟骨磨損或退化的症狀1!為了減慢軟骨磨損,許多人也會考慮服用關節產品。當中,最為人熟悉的莫過於葡萄糖胺。但市面上葡萄糖胺的選擇眾多,哪種才真正有效減慢軟骨磨損?又有甚麼年齡層有機會遇到關節問題,需要保護關節?

關節軟骨磨損不只是長者專利

關節不適的其中一個成因是源自關節退化1,有研究指出,每兩個人,就有接近一人在一生中出現膝關節不適的情況2。關節上有一層軟骨,讓骨頭得以自由地互相移動。但當軟骨磨損時,關節內的組織會嘗試修復損傷。然而,如修復過程未如理想,有機會出現組織增生、關節滑膜變厚等結構改變﹐導致關節疼痛、腫脹或活動困難等問題,影響關節健康3。有些因素會增加關節不適的機會,如年齡、肥胖、遺傳、女性、關節曾經受傷及勞損(過度重覆使用)等4,5。

不同年齡層都有可能遇到關節軟骨磨損的情況。在長者中,最常見是膝關節磨損、軟骨變薄的問題。常見徵狀包括在下樓梯或者攜帶重物時感到痛楚,更嚴重有機會出現關節僵硬、甚至變形等問題6。但別以為這些問題是長者獨有,以建築工人、消防員、運動員為例,他們需經常搬動重物或進行重複動作,較容易有關節不適的問題7。

5個關節軟骨磨損警號

該如何察覺自己有軟骨磨損的風險?如果你出現以下警號,就要小心了8!

● 長時間活動後感到痛楚

● 剛起床或長時間靜止後關節僵硬

● 活動幅度減少

● 關節腫脹

● 活動時關節產生不正常的磨擦聲響

要改善關節軟骨磨損的症狀,可從以下各方面入手:

● 適度運動:增強肌肉力量能夠為關節提供穩定支撐,減少軟骨磨損1。

● 控制體重:體重過重會增加關節負擔,尤其是膝蓋及髖關節。控制好體重能有效減緩關節壓力。有醫學文獻證實,針對身體質量指數(BMI)高於25的關節痛人士,控制體重可有效紓緩痛楚1。

● 正確姿勢:不良姿勢會增加關節壓力,長期更會容易導致關節痛。站立時保持背部挺直,坐下時腰部應有良好支撐,避免彎腰駝背1。

● 均衡飲食:攝取足夠的營養,如鈣質、維他命D等,維持骨骼健康1。

● 服用關節產品:部份關節產品已被證實可以緩解疼痛、改善活動能力,例如葡萄糖胺9。一項大型研究中表明,葡萄糖胺可以減慢軟骨磨損9,有助修護關節。

葡萄糖胺是組成關節軟骨的重要成份

葡萄糖胺是組成關節軟骨的成份之一10,11,正常情況身體會自行製造以修補軟骨11,但當關節開始退化,便有機會會感到痛楚5。葡萄糖胺對減慢軟骨磨損、修護關節有幫助9。不過葡萄糖胺難以透過天然食物中攝取,通常是從補充品中獲取11。而葡萄糖胺可按結構分為3種,分別為鹽酸鹽葡萄糖胺、硫酸鹽葡萄糖胺和N-乙醯葡萄糖胺12。

葡萄糖胺可以減慢軟骨磨損?

既然葡萄糖胺有眾多種類,它們的功效究竟有甚麼不同?作為消費者,我們該如何選擇,才能真正選擇能有效減緩軟骨磨損的葡萄糖胺?我們整理了不同種類的葡萄糖胺的臨床研究,發現個別衛生署註冊硫酸鹽葡萄糖胺,有充分的臨床研究,證實其功效9,10,13,15。

除了臨床研究外,消費者亦可參考歐洲指引ESCEO推薦,他們強烈建議使用硫酸鹽葡萄糖胺作為長期的基礎治療,並且不鼓勵使用其他葡萄糖胺製劑14。除了歐洲指引推薦,多項臨床醫學硏究亦證實,補充硫酸鹽葡萄糖胺能治標治本9,13*,還有以下好處:

● 修復軟骨,減慢軟骨磨損9,10

● 紓緩痛楚 提升靈活度15

以後選購關節產品時,就要認住有臨床研究支持及已於衛生署註冊的葡萄糖胺,能有效減慢軟骨磨損、修復軟骨,保護關節健康9,10!

*指有效舒緩痛楚及減少關節間空隙收窄9,13

PM-VIS-25-020502 Feb 2025

(特約)