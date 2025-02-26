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關節軟骨磨損非長者專利   5大關節軟骨磨損警號你要知 !

特約

發布時間： 2025/02/26 00:00

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熱門 鍾嘉欣 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

關節軟骨磨損如何辨別？留意日常生活中你有沒有以下情況：上樓梯時，感受到膝關節隱隱作痛，甚至出現紅腫、繃緊；活動關節時，常聽見不正常摩擦聲響？這些都是關節軟骨磨損或退化的症狀1！為了減慢軟骨磨損，許多人也會考慮服用關節產品。當中，最為人熟悉的莫過於葡萄糖胺。但市面上葡萄糖胺的選擇眾多，哪種才真正有效減慢軟骨磨損？又有甚麼年齡層有機會遇到關節問題，需要保護關節？

關節軟骨磨損不只是長者專利

關節不適的其中一個成因是源自關節退化1，有研究指出，每兩個人，就有接近一人在一生中出現膝關節不適的情況2。關節上有一層軟骨，讓骨頭得以自由地互相移動。但當軟骨磨損時，關節內的組織會嘗試修復損傷。然而，如修復過程未如理想，有機會出現組織增生、關節滑膜變厚等結構改變﹐導致關節疼痛、腫脹或活動困難等問題，影響關節健康3。有些因素會增加關節不適的機會，如年齡、肥胖、遺傳、女性、關節曾經受傷及勞損（過度重覆使用）等4,5

不同年齡層都有可能遇到關節軟骨磨損的情況。在長者中，最常見是膝關節磨損、軟骨變薄的問題。常見徵狀包括在下樓梯或者攜帶重物時感到痛楚，更嚴重有機會出現關節僵硬、甚至變形等問題6。但別以為這些問題是長者獨有，以建築工人、消防員、運動員為例，他們需經常搬動重物或進行重複動作，較容易有關節不適的問題7

5個關節軟骨磨損警號

該如何察覺自己有軟骨磨損的風險？如果你出現以下警號，就要小心了8

●    長時間活動後感到痛楚
●    剛起床或長時間靜止後關節僵硬
●    活動幅度減少
●    關節腫脹
●    活動時關節產生不正常的磨擦聲響

要改善關節軟骨磨損的症狀，可從以下各方面入手：

●    適度運動：增強肌肉力量能夠為關節提供穩定支撐，減少軟骨磨損1
●    控制體重：體重過重會增加關節負擔，尤其是膝蓋及髖關節。控制好體重能有效減緩關節壓力。有醫學文獻證實，針對身體質量指數(BMI)高於25的關節痛人士，控制體重可有效紓緩痛楚1
●    正確姿勢：不良姿勢會增加關節壓力，長期更會容易導致關節痛。站立時保持背部挺直，坐下時腰部應有良好支撐，避免彎腰駝背1
●    均衡飲食：攝取足夠的營養，如鈣質、維他命D等，維持骨骼健康1
●    服用關節產品：部份關節產品已被證實可以緩解疼痛、改善活動能力，例如葡萄糖胺9。一項大型研究中表明，葡萄糖胺可以減慢軟骨磨損9，有助修護關節。

葡萄糖胺是組成關節軟骨的重要成份

葡萄糖胺是組成關節軟骨的成份之一10,11，正常情況身體會自行製造以修補軟骨11，但當關節開始退化，便有機會會感到痛楚5。葡萄糖胺對減慢軟骨磨損、修護關節有幫助9。不過葡萄糖胺難以透過天然食物中攝取，通常是從補充品中獲取11。而葡萄糖胺可按結構分為3種，分別為鹽酸鹽葡萄糖胺、硫酸鹽葡萄糖胺和N-乙醯葡萄糖胺12

葡萄糖胺可以減慢軟骨磨損？

既然葡萄糖胺有眾多種類，它們的功效究竟有甚麼不同？作為消費者，我們該如何選擇，才能真正選擇能有效減緩軟骨磨損的葡萄糖胺？我們整理了不同種類的葡萄糖胺的臨床研究，發現個別衛生署註冊硫酸鹽葡萄糖胺，有充分的臨床研究，證實其功效9,10,13,15

除了臨床研究外，消費者亦可參考歐洲指引ESCEO推薦，他們強烈建議使用硫酸鹽葡萄糖胺作為長期的基礎治療，並且不鼓勵使用其他葡萄糖胺製劑14。除了歐洲指引推薦，多項臨床醫學硏究亦證實，補充硫酸鹽葡萄糖胺能治標治本9,13*，還有以下好處：

●    修復軟骨，減慢軟骨磨損9,10
●    紓緩痛楚 提升靈活度15

以後選購關節產品時，就要認住有臨床研究支持及已於衛生署註冊的葡萄糖胺，能有效減慢軟骨磨損、修復軟骨，保護關節健康9,10

*指有效舒緩痛楚及減少關節間空隙收窄9,13

PM-VIS-25-020502 Feb 2025

參考資料：
1.    Hong Kong Adventist Hospital. Available at: https://shorturl.at/ANSD7. Accessed Nov 2024.
2.    Murphy L, et al. Arth. Rheum. 2008;59(9): 1207-1213. 
3.    Versus Arth. Available at: https://shorturl.at/hBJKW. Accessed Nov 2024.
4.    American College of Rheum. https://shorturl.at/ehoM8. Accessed Nov 2024.
5.    Patient. Available at: https://shorturl.at/gHUV6. Accessed Nov 2024.
6.    Department of Health. Available at:  https://shorturl.at/cByzn . Accessed Nov 2024.
7.    Labour Department. Available at: https://shorturl.at/tUGXg . Accessed Nov 2024.
8.    Arth. Foundation. Available at: https://shorturl.at/dkvP9. Accessed Nov 2024 .
9.    Register JY, et al. Lancet. 2001;357: 251-56.
10.    Sun Y, et al. J Orthop Surg Res. 2020;15(1):150.
11.    WedMd. https://tinyurl.com/yhnss8rb. Accessed Nov 2024.
12.    Mayo Clinic. Available at : https://shorturl.at/yQHs5. Accessed Nov 2024.
13.     Kucharz EJ, et al. Curr Med Res Opin. 2016;32(6):997-1004.  
14.     Bruyere O, et al. Semin Arthritis Rheum. 2019;49(3):337-350.
15.     Gregori D, et al. JAMA. 2018;320(24):2564-2579.

（特約）    

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