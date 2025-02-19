骨肉瘤｜18歲少年患骨肉瘤抗癌3年病逝　媽媽：以為只是生長痛

▲ 內地山西一名少年15歲時被查出患上骨肉瘤，抗癌3年後病逝。

【骨肉瘤/骨癌/癌症】山西一名少年15歲時被查出患上骨肉瘤，雖一直積極治療，更在化療後收到學校的錄取通知書，但病情不幸復發，最終在抗癌3年後於日前病逝，終年18歲。

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綜合內地媒體報道，來自山西忻州、時年15歲的「晟寶」王子晟在升上高中後經常感到腳痛，媽媽最初以為只是生長痛，帶他去做針灸治療，但效果並不理想；後來他經常在半夜痛醒，家長才意識到嚴重性，於是連夜到當地醫院接受檢查後懷疑患上骨肉瘤，隨後再經上級醫院確診為骨肉瘤。

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晟寶確診癌症後開始接受化療，一段時間後，醫生建議他截肢，所幸透過手術勉強保肢，但就在腿上留下了長達43cm的「蜈蚣」疤痕。

治療期間，晟寶並未放棄學業，更曾收到大學錄取通知書。就在一家人以為可以開啟全新的生活時，晟寶的病情卻再次復發。2月17日，其家屬短影音平台上載影片，表示晟寶已於2月16日早上在老家離世，結束了3年的抗癌旅程。

據報，骨肉瘤是一種發生於骨內、腫瘤細胞成骨的高級別惡性腫瘤，且進展迅速，致死及致殘率極高。由於這種癌症易發生在青少年和兒童時期，因此又被稱為「青少年殺手」。

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骨癌｜患者存活率只約3成

兒童癌症專家、中文大學兒科學系教授李志光曾接受TOPick訪問時指出，骨癌中的「骨肉瘤」，可分為「局部性」和「擴散性」。「局部性骨肉瘤」只局限於某一個位置，患者存活率約為70%；但「擴散性骨肉瘤」顧名思義，腫瘤會經淋巴擴散到其他地方如骨和肺等部位，存活率僅約30%。

骨肉瘤在本港並非常見。李志光指出，骨肉瘤通常會長在膝蓋的周圍，常見徵狀包括骨頭或關節疼痛、腫脹等。過往曾每年接收約10宗此病例，罹患者大多為兒童。患童中也只有約20%患「擴散性骨肉瘤」，可見是一種罕見癌症。

骨癌｜骨癌常見症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

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