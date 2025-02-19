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混血肥仔出軌︱混血肥仔不承認也不否認偷食丁丁　太太芊蕙子指控丈夫未能履行承諾

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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混血肥仔不承認也不否認偷食丁丁，太太芊蕙子指控丈夫未能履行承諾。

【混血肥仔 / 曾達恩 / 芊蕙子  / 丁彥均 / 丁丁】為網台「啱Channel」「BBO」創辦人的本地著名YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy）事業發展理想。近期古天樂更與混血肥仔一同拍YouTube片，此外連甘比也曾為BBO客串演出，可說十分威水。

可是，在2月15日卻傳出混血肥仔偷食女主持丁彥均 （丁丁），因他被拍到與丁丁在餐廳內「撐枱腳」，同時更有網民指親見二人在黃金海岸約會，更光明正大拖手。

混血肥仔太太「芊蕙子」也曾是網台藝人，兩人於2021年移居英國。近年，混血肥仔返港工作，太太則在彼邦湊女。有網民留言為芊蕙子感不值，指責混血肥仔偷食丁丁，但另一方面，亦有認為混血肥仔跟丁丁一起開工，同事同枱食飯並不代表出軌。

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混血肥仔出軌︱芊蕙子句句有骨

事實兩人只是被拍到一同食飯，以及網民未能提出有力證據的指控，不能斷定混血肥仔真的出軌偷食丁丁。可是混血肥仔與丁丁卻一直沒有回應傳聞。

而芊蕙子在社交平台發文：「小女不才，屋企小事牽連大波（軒然大波）。真假我就唔評論，畢竟拋妻棄女、破壞人哋家庭呢啲事，有違道德，絕對唔可以隨便安喺任何人身上。大家放心，英國可以隨時離婚，如有需要，我應該會好快收到通知。分一分，離一離，搞清楚，咁可以安坐英國家中，繼續湊女嘛 (好重要㗎)，自由嘅大門隨時打開。最緊要係，唔好因為呢件事，令任何人蒙污名。將心比心，我都有兩位小朋友，名節好重要！」

在剛過情人節，芊蕙子更出Post暗諷有人要瞞另一半買兩紮花，寫道：「祝所有人搵到一個唔使買兩紮花嘅老公」。

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混血肥仔出軌︱澄清非為新片宣傳

可是，混血肥仔與丁丁繼續對緋聞零回應，同時BBO在昨晚（2月18日）出新片預告表示名為「真相。情人節」影片將上架，片中有丁丁、Emily（莊嘉思）、bubu boo等人，由此令網民懷疑之前有關混血肥仔出軌的傳聞，只是為BBO情人節新片做宣傳。

不過，在今日（2月19日）凌晨1時，混血肥仔太太芊蕙再在IG出story，寫道：「很遺憾，事情至今仍未解決 。如早前Story所言：『名節對任何人都十分重要』。對我而言，2月14日於個人IG發布的3則Story，並不屬於BBO影片宣傳的一部分 。之所以在公眾平台發聲，是因為混血肥仔（Tommy）未能履行承諾 。 我也期望能於本周內獲得回覆 。」

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混血肥仔出軌︱表示不作公開回應

即是表明一切不是為BBO情人節新片做宣傳，她並稱：「將家事公諸於世並非光彩之事，希望事情對任何人造成嚴重影響前，冀各方能回歸正軌 。我亦衷心提醒當事人，請銘記一直以來的忠告——作為幕前及媒體人，理當肩負『社會責任』，宣揚正面訊息。」

至於混血肥仔也終於不再「潛水」，IG發布發兩則Story，分別稱：「私人問題， 我從來都不作公開回應 ，請給予空間處理，有需要我才公開交代。 」、「同時BBO會正常運作，多謝支持。」即是沒有承認也沒有否認出軌偷食丁丁。

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