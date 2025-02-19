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親子旅遊｜2025全球最佳經濟艙排名出爐　呢間航空憑飛機餐及廁所量奪冠

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

2025全球最佳經濟艙排名出爐，呢間航空公司憑飽肚飛機餐及機上廁所量奪冠！

【最佳經濟艙】一家人旅遊為了節省旅費，大多選擇價格相宜的經濟艙。澳洲旅遊雜誌《Escape》早前公布2025年全球最佳經濟艙排行榜，按座位間距、椅寬、餐飲、機組人員服務等不同表現評分，其中卡塔爾航空（Qatar Airways）在多項表現上成績優異，勇奪冠軍寶座。

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澳洲旅遊雜誌《Escape》按各間航空公司的座位間距、寬度、食物、飲料、機組人員、Wifi、額外服務和廁所作出綜合比較。

最佳經濟艙｜機艙座位間距與座椅寬度

現時航空公司經濟艙座位間距一般為81至82公分，而大韓航空（Korean Air）、全日空（ANA）、日本航空（JAL）座位間距為86公分，當中大韓航空寬敞座位，榮登該類別「世界最佳經濟艙」。

至於座椅寬度方面，新加坡航空（Singapore Airlines）以48公分位居領先，國泰航空（Cathay Pacific）、卡塔爾航空、全日空則為44.45至47公分。

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最佳經濟艙｜飛機餐與飲品

卡塔爾航空提供3款主食及無限量小食，每份餐點達300克份量，遠高於其他航空公司的240克。國泰航空提供素食餐飲，而大韓航空則提供傳統韓式拌飯，深受旅客喜愛。

飲品方面，法國航空（Air France）提供所有機艙免費香檳供應，新加坡航空則提供世界頂尖廚師精心製作飲品菜單，澳洲航空（QANTAS）主打多種澳洲葡萄酒，而墨西哥航空（Mexicana Airlines）則供應各種優質龍舌蘭酒。

最佳經濟艙｜機組人員服務

根據Skytrax調查，新加坡航空在2024年榮獲「全球最佳機組人員」稱號，全日空與印尼鷹航空（Garuda）緊隨其後。此外，航空評選Airline Ratings對維珍澳洲航空（Virgin Australia）有高度讚揚，連續7年蟬聯「全球最佳機組人員」，突顯其優質服務的穩定性。

最佳經濟艙｜機上無線上網（Wifi）

免費Wifi服務為近年航空公司提升旅客體驗的重要關鍵。卡塔爾航空、夏威夷航空（Hawaiian Air）在多款機型上提供免費Wifi，阿聯酋航空（Emirates）與新加坡航空則向忠誠會員免費開放。

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最佳經濟艙｜額外服務

不同航空公司亦有為旅客提供其他機上服務，如大韓航空提供拖鞋、紐西蘭航空（Air New Zealand）提供首創舒眠倉Skynest、瑞士航空（Swissair）則送瑞士朱古力、德國漢莎航空（Lufthansa）供應的「臥鋪排」，令旅客在長途旅程中有更舒適體驗。

最佳經濟艙｜機上洗手間數量

對於長途旅客而言，洗手間數量至關重要。卡塔爾航空A380型號飛機的洗手間比例為每38名乘客一間，與阿聯酋航空、馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、國泰航空等並列最佳。而澳航A380和787-9型號的飛機則為每48名乘客一間。

綜合多項評分顯示，卡塔爾航空在座椅舒適度、餐飲、機組人員服務、Wifi等多個指標中表現優異，為旅客提供全方位的優質體驗，榮登2025年度最佳經濟艙。

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