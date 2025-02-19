結業潮｜西環開業12年古法雞煲無預警低調結業　韓女團Apink曾拍片力推

【執笠/結業潮/西環/雞保/倒閉】位於西環開業12年「乾隆古法秘製雞煲」，以其獨特的秘製雞煲而聞名。近日，有網民發現該店已經停業多天，疑似結業，街坊們都相當驚訝，甚至有人提到「早兩日連裡面雪櫃都熄埋」，似乎無聲無息地離場。

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結業潮｜租金上漲難以營運

從港鐵堅尼地城港鐵站出來，步行約5-6分鐘便可到達乾隆古法秘製雞煲，位置便利，是一家頗具地道特色的餐廳。該店於2013年開業，前身是一間名為心美的潮州菜館，後來一對夫婦接手，以其獨特的秘製雞煲招徠。近日，Facebook「西環變幻時」討論區有網友發文︰「請問有冇街坊知道呢間店係咪執咗？佢超好生意，正常冇理由會執笠。」

有西環街坊迅速留言︰「早兩日連裡面雪櫃都熄埋」、「聽聞好似業主唔同佢續租約，所以冇做」、「Google已顯示結業」。有網民發現該店沒有營運多天，疑似結業，「佢午市係多人嘅，多數都係地盤工友。晚市其實比疫情前已經差好多……十一點就收舖」、「佢晚市成日都排隊，真係估唔到咁都要執笠。」

西環街坊指出，乾隆古法秘製雞煲昔日有大量食客排隊等位，「宵夜都仲有客會等外賣。」、「疫情完即刻好多遊客幫襯，有日6:30去到滿晒，我話排等位，職員話叫我唔使等。」、「業主賣舖，買家要賣家交吉，冇計。大陸學生消費力低咗好多，以前位位食百幾二百，而家一枱先一個雞煲，睇下老細兩公婆會唔會搵舖再開返。」結業消息一出讓不少忠實顧客感到惋惜。

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結業潮｜日、韓旅客大讚夠地道

多年來，乾隆古法秘製雞煲以其親民的價格和美味的菜品贏得很多人的心。2014年，自堅尼地城站啟用後，帶旺了不少附近商店，成為旅客到此一遊的熱點。曾有日本旅客在社交網站發文推薦香港美食，題為「在堅尼地城香港當地餐廳『乾隆古法秘製雞煲』吃雞煲」，文中指堅尼地城有一家非常local的餐廳，每天晚上都擠滿了香港人。

他本以為雞煲店吃的是「tori-hi」（一種乾火鍋類），後來才知道是先吃雞肉和配菜，其後服務員加入湯像吃火鍋般，並稱讚︰「在火鍋裡快速涮涮鍋，然後沾上醬汁即可！醬汁以溫和的醬油為底料，不會太鹹，所以非常美味。」

韓國KPOP女團曾到港拍攝旅遊特輯，片中除了介紹香港小吃及甜品，她們還特地到堅尼地城乾隆古法秘製雞煲一嚐本地火鍋。她們先點了雞煲及其他配料，兩人試食後均覺得除了雞煲嫩滑，連醬汁也相當滋味，並大讚凍檸茶︰「好好味呀！」

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結業潮｜曾遠赴四川拜師

乾隆古法秘製雞煲的最大特色在於其獨特的製作工藝。老板特意前往四川拜師，學習古法烹調，並加入了五十種藥材，如天麻、當歸、白芷等，配合獨家調配的醬料，讓雞煲的味道層次分明，香氣四溢。此外，使用的清遠走地新鮮雞，讓每一口都充滿了清香的鮮味。每一款配料都新鮮可口，特別是牛坑腩，肉質滑嫩，帶有一點肥膏，口感極佳。有食客表示不嗜辣，改吃清湯味道依然讓人驚喜，藥材的香氣和雞肉的鮮味相得益彰。

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