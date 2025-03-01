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暴躁乘客｜暴躁男乘客搭的士未講具體落車點　鬧爆司機「停錯位」母親幾度勸交

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撰文： 王月明

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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暴躁男乘客搭的士未講具體落車點，鬧爆司機「停錯位」母親幾度勸交。

乘搭的士時，要準確告知司機在何處落車，如若落車點與自己所述有出入亦可及時指正。

然而，有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指早前有港男攜父母乘搭的士，他告訴司機在「雪糕筒落車」，司機照做後隨即遭到男子怒罵，期間坐在後排的母親多番勸阻，但都無法令其冷靜。網民表示：「司機真係好無辜」。

無理乘客｜內地女子搭的士馬路中間要求落車　司機拒絕被反嗆：竟然還不讓下車？

暴躁乘客｜未明確落車地點鬧爆司機

據影片可見，事發於2月16日下午1時許，相信是港男攜父母乘搭的士，男子坐在副駕駛座，年邁的父母坐在後排閒談，快要到達目的地時，的士司機問男子要停在哪個位置，男子表示「前面啊，前面啊，嗰個雪榚筒嗰到」。

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由於落車處附近有多個雪糕筒，司機解釋道「咁嗰度有雪糕筒啊嘛」，委屈表示「咁勞氣仲咩啫，無端端又要Ｘ，咁又要Ｘ啊？嗰度三個雪糕筒，你講Ｘ啊！」，「我點知邊個？」；男子並未就此罷休，而是持續爆粗。

這時坐在後排的母親出言勸阻兒子，「好啦，好啦，得啦，得啦！」，見男子仍未收聲，便嚴厲表示「唔好嘈啦，喂！」，直至落車時，她再次向兒子喊道「唔好嘈啦！」。

暴躁乘客｜網民：司機真係無辜

此事引起網民熱議，不少人認為涉事男子自己未說明落車地點的具體位置，竟還無端指責司機，「真難做，冇端端挑刺」、「今次我幫的士司機，正宗西客，咁冇家教嘅！」、「司機係好難睇得到係邊個雪糕筒」、「好多人都攞的士司機初期」；亦有網民稱讚男子母親好教養，「司機大佬睇在佢老母份上，唔X佢老母」。

據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士乘客不得使用不良或冒犯性的語言或作出不守規矩的行為。（資料圖片）

暴躁乘客｜言語冒犯可罰$3,000及監禁6個月

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)第46(1)條，的士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得使用不良或冒犯性的語言或作出不守規矩的行為，任何人無合理辯解而違反即屬犯罪，一經定罪，可處罰款$3,000及監禁6個月。

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