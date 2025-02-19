的士罷駛︱交諮會見的士業界　運輸署：研規管網約車平台

▲ 交通諮詢委員會今日與的士業界及網約車平台代表開會。（資料圖片）

【的士罷駛 / 的士小巴商總會 / 網約車平台】交通諮詢委員會今日（19日）與的士業界及網約車平台代表開會，就規管網約車平台收集意見，運輸署署長李頌恩亦有出席。

香港的士小巴商總會前理事長周國強在會前指，不希望發生任何擾民行動，期望政府可以有明確態度，設立實際時間表打擊非法白牌車，有序地規管網約車平台，盡快解決問題，讓的士業可以公平做生意。

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，業界訴求清晰，認為「白牌車」犯法，不斷侵蝕的士業的利益，檢控違法經營是政府的責任，希望今日的會議，可以討論出好結果，視乎會議結果才決定下一步行動。

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▲ 運輸署呼籲切勿經營及乘搭非法出租汽車。(運輸署FB圖片)

他又澄清，的士罷駛行動從未落實，業界也不希望組織任何影響市民的活動，只是曾經有會員在內部會議中提出罷駛，或有人流出會議紀錄，暫時不想評論。

運輸署在社交網頁表示，政府正就規管網約車平台進行研究，檢視個人化點對點交通服務的整體供求，並繼續聆聽持份者的意見和關注，就規管網約車平台訂定規管的立法建議，以促進個人化點對點交通服務的長遠健康和可持續發展。

署方指，政府對透過不同通訊科技，使用互聯網或流動應用程式召喚或預約個人化點對點交通服務，持開放態度，前提是相關平台必須確保支援載客服務合乎法規，保障乘客安全及利益。

根據現行法例，任何人士或機構如欲安排私家車作出租或取酬方式載客，有關車輛必須根據《道路交通條例》(第374章)的規定，領有有效的出租汽車許可證，否則即屬違法。署方又提醒乘客，若使用非法出租汽車遇上交通事故時，車輛的第三者責任保險可能會失效。

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