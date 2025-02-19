濫用公屋︱渣男丈夫出軌趕母女出家門　內地妻舉報濫用公屋大報復

▲ 內地女與女兒被趕出家門，決定舉報丈夫一家濫用公屋報復。

【公屋/濫用公屋/中港婚姻/嫁港人】港男返內地娶妻成風氣，中港婚姻未必人人能幸福。有內地女就在小紅書發文，指與港人丈夫婚後誕下女兒，亦搬入對方公屋居住，但她發現丈夫出軌，兩人處於「同屋分居」狀態，內地女因公屋沒有其名字，丈夫一家人報警將她趕走，現時要與年幼女兒住酒店。內地女決定大報復，力數2宗罪及舉報對方全家濫用公屋。

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內地女在小紅書公開事件，以「在香港被趕出來的第一天」為題發文表示，自從女兒出生後，她們就搬到香港與丈夫一家人住在公屋單位，雖然對方曾拿其身份證稱要「加名字」，但原來「從來沒有加過我的名字在這裏（公屋）」。

由於丈夫出軌等原因，2人辦理離婚。然而本來是「同屋分居」，但丈夫一家人突然報警把她趕走；警察到場與丈夫一家人協調無果，她仍是要被趕走，

我說出了，那給1個月時間搬離呀，最終男方還是絕情、堅決把我趕走、把我趕了出來。

帖文引來網民熱議，怒轟博主丈夫是「渣男」，同時為博主打氣，「加油，要堅強，孩子需要你，為你打氣」。亦有不少人建議樓主舉報丈夫濫用公屋，而內地女之後回應表示「已舉報」。

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濫用公屋︱內地女數丈夫家人兩宗罪

內地女稱，丈夫母親買了私樓，卻繼續住在公屋裏，也沒有「除名」，「每個月是男方還錢，這是在婚姻期發生的，試問我有權爭嗎？」

內地女再稱，男方在疫情期間通過自己父親名字申請綠表居屋，還在她不知情下加上其名字，「我完全不知道，因為他們加名字的時候是2020年，那個時候我和女兒都在內地，現在居屋有我的名字，我現在無法申請公屋」，求問網民「戶主申請居屋是不是不需要讓其他人知道？他們是否存在冒名頂替我簽名」。

經歷了事件後，內地女提醒同樣是經歷中港婚姻的姊妹們，

姊妹們，這是血淚教訓，請你們看清楚，你現在住的公屋是否有你的名……男方就是這麼絕情、男方就是壞到底。即便是現在還沒有離婚，鬧大了，報警，警員來了，也會把你趕走。

濫用公屋︱內地女申請過渡房屋丈夫提爭撫養權要求

內地女之後再發布帖文更新進展，已向社工求助備案，以及申請過渡房屋。她又說，丈夫要爭取女兒撫養權，更以「沒有任何商量餘地和威脅話語」提出「4天（女兒）在我這裏，3天在他那裏。周六晚上要交給他，不交就要報警」，感嘆：「本該我們兩有個很好的生活，遇到了這家人，把我們哄着騙到了這裏，也沒有實現承諾還受到了連電視劇都編不出來的狗血劇情，只能怪媽媽實在是信別人，不懂的保護好自己的權利……這麼久了，自己實在是蠢！」

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