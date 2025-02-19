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北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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【諾如病毒/深圳】北上注意！深圳市衛生健康委員會近日發出警告，指可致急性腸胃炎的諾如病毒(又稱諾羅病毒)正處於活躍期，並已將病毒的風險等級由「低」升至「中」級。有醫生指諾如病毒可怕之處，除了具高度傳染性，更是酒精消毒及抗生素皆無效，因此呼籲民眾外出用膳時要小心，並分享防疫7招。

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根據深圳市衛生健康委員會監察數據，由2月12日至18日期間，為諾如病毒感染性腹瀉的活躍期，因此當地中心將該病毒的風險等級由「低」升至「中」級，並提醒民眾吃飯、煮飯前、如廁後務必洗淨雙手，尤其需注意生蠔之類的海鮮，必須煮熟煮透方可食用。

因此，熱愛北上打邊爐的人士，似乎更要留意，尤其當進食海鮮配料時。

由2月12日至18日期間，為諾如病毒感染性腹瀉的活躍期，因此深圳當地中心將該病毒的風險等級由「低」升至「中」級。

台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒近日在Facebook亦有就「諾如病毒」發文指出此病毒疫情亦在台灣升溫，並指出生的海鮮，尤其是貝類及未徹底加熱海鮮如生蠔，均要小心。

4大感染諾如病毒高危場所

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黃軒指出，不少人常用的殺細消毒酒精對諾如病毒是無效，建議應用肥皂洗手，而且相關感染者亦不適宜處方抗生素，因為可能加劇腸道菌群失衡。他又呼籲患者一旦持續嘔吐超過12小時，有血便及有意識改變，便是處於危險狀況，需立即求醫，切勿拖延。

預防諾如病毒7大要點

黃軒又分享了7大預防諾如病毒要點，主要集中於個人衛生、飲食安全及環境消毒的範圍方面:

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根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

諾如病毒傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

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