日本成藥︱日本DONKI現新款止痛藥！前台大醫生拆解成分副作用　5大暢銷「神藥」極傷胃或可呈毒品反應

▲ 日本DONKI現新款止痛藥！前台大醫生拆解成分副作用 5大暢銷「神藥」極傷胃或可呈毒品反應

【日本藥妝／止痛藥／感冒藥／布洛芬／成藥副作用】不要亂吃藥！台灣遊日達人、前台大醫生林氏壁在昨日（18日）於社交平台發文，稱在日本唐吉訶德DONKI（驚安の殿堂ドン・キホーテ）看到一新款止痛藥，在進行成分及副作用分析後，提醒大家「不要隨意服用」。

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林氏壁在Facebook專頁發文，表示在DONKI看到一款放在「止痛神藥」EVE旁邊的「解熱鎮痛錠DK」；惟不清楚是否DONKI自有品牌，或「DK」字樣是否與大國藥妝有關係。

成分+副作用解説

林氏壁分析該款「解熱鎮痛錠DK」，發現當中成分和粉紅色包裝的「EVE A錠 EX」幾乎一樣。包括：

布洛芬（ibuprofen，イブプロフェン）200毫克

Anhydrous Caffeine（無水咖啡因）60毫克

Allylisopropylacetylurea（丙烯異丙乙酸尿）60毫克

另外，部分成分有機會引起副作用，千萬要小心，包括：

沒有添加氧化鎂。該成分聲稱可以加速吸收並保護胃壁；「EVE QUICK頭痛藥」則有添加。

無水咖啡因含量60毫克，比「EVE A錠」的80毫克低；無水咖啡因可以讓血管收縮，對某些偏頭痛有效。

和EVE一樣含有「丙烯異丙乙酸尿」成分。該成分是全世界幾乎已不再使用的一種鎮靜劑，有機會導致血小板減少性紫斑症、過敏。

5種EVE系列止痛藥分析：

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售價較EVE便宜、不可隨意服用

參考價錢方面，在北海道札幌市狸小路商店街的DONKI分店，解熱鎮痛錠DK與EVE系列止痛藥的未稅價如下：

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以成分相近的「EVE A錠 EX」粉盒來比較，解熱鎮痛錠DK大概是EVE價錢的三分之二。

林氏壁提醒大家，不要迷信日本成藥，更不要把它買來當手信送人：

藥物都有需要注意的副作用和適應症，請不要自己隨意買成藥服用，最好是有一定理解後再考慮使用，特別是身體有一些慢性疾病的朋友。這個藥物不一定適合你！

同場加映：日本5大暢銷藥成分副作用

台灣藥劑師花逸修（小花藥師）在Facebook專頁發文，解析日本5大暢銷成藥，包括眼藥水、感冒藥、止痛藥、腸胃藥及維他命。

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1. 眼藥水

根據不同功效，眼藥水的成分各有不同，其中5種功效需要注意相關成分：

結膜炎：含血管收縮劑、幫助消除眼睛紅筋；藥劑師提醒，這類眼藥水不可連續使用超過7日，否則恐引起反彈性充血。

抗過敏/花粉：含抗過敏藥物「抗組織胺」，具止痕效果。

抗發炎：含非類固醇消炎止痛藥「NSAID」成分，過敏者需注意。

抗疲勞：含抗組織胺「新斯的明（Neostigmine）」、維他命B12，可調節睫狀肌肌力。

營養劑：含維他命A、E、B2、B6、牛磺酸。

2. 感冒藥

日版「大正系列」感冒藥（百保能PABRON GOLD A綜合感冒藥）一直深受港人歡迎，但此藥添加了二氫可待因（Dihydrocodeine）強效止咳成分，具有成癮性，且有呼吸抑制的風險，於香港屬第I部毒藥，需要醫生處方、並只限於註冊藥劑師監督下的藥房方可販售。

可待因是存在於鴉片中的生物鹼，而二氫可待因屬鴉片類止痛藥物，透過阻止疼痛的神經信號傳達腦部，達到止痛效果，可紓緩中度至嚴重疼痛。常見副作用包括便秘、頭暈、亢奮、嘔吐，高劑量服用可引至呼吸困難，長期服用有機會導致抗藥性或上癮。

小花藥師提醒，服用此藥後毒品尿液檢測可能會呈現陽性反應，未滿12歲兒童以及哺乳孕婦忌用。

3. 止痛藥

同樣受到港人喜愛的「EVE系列止痛藥」，全系列主要鎮痛成分為布洛芬（Ibuprofen），於香港屬第1部毒藥，需要經註冊藥劑師監督下方可購買。

布洛芬為非類固醇抗炎藥（NSAID），消炎作用較強，可有效緩解頭痛、牙痛、生理痛、肌肉疼痛或關節炎等；亦可用作退燒、緩解由感冒或流感所引致輕微疼痛或不適。服用布洛芬有機會造成腸胃不適，所以建議於飯後服用，且成人每日用量最多不超過1200mg、嬰兒和兒童則最高劑量為40mg／kg。若是長期服用，有機會造成腸胃出血、潰瘍等症狀；服用後一旦出現大便變黑、出血，甚至咳血等問題，應立即停止服用並求醫。

而在EVE-A、EVE-EX、QUICK、QUICK-DX系列中，含有烯丙異丙乙酰脲（Allylisopropylacetylurea）鎮定劑成分，可引起嗜睡反應，道路駕駛者服用時需注意。

此外，小花藥師還指出，EVE系列止痛藥有加入無水咖啡因，對於血管舒張型頭痛有緩解效果；但此藥曾出現造成血小板低下的不良反應報告，而若患者問題已嚴重至須每天依賴EVE才能緩解頭痛，便應暫停亂吃藥，盡快就醫。

4. 腸胃藥

「太田胃散」含有強鹼碳酸氫鈉及中藥漢方＜不建議每日當作保養使用；「Waxamoto」中含有糞鏈球菌（Streptococcus faecalis）。

5. 維他命B雜

「EX PLUS B群」含有維他命B1、6、12成分，具輕微阻斷痛覺傳導、修復神經功效。服用這一款B雜尿液並不會變黃，藥劑師解釋是因為B雜中不含維他命B2成分，並非因為坊間所指「因為有吸收才不會變黃」。

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