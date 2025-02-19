英國王室｜凱特王妃晒3子女畫作盼孩子發揮創意　喬治王子畫媽咪極具神韻獲讚是藝術家

▲ 喬治王子年紀輕輕已極具藝術天份，以簡單線條就畫出媽咪凱特王妃的神韻！

【英國王室/凱特王妃】英國凱特王妃（Kate Middleton）日前於社交平台分享3名子女，包括喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）親繪的肖像畫，原意是致力推動兒童早期發展計劃，網民卻被喬治王子的畫作深深吸引，因為他畫的凱特王妃極具神韻，令人驚嘆他的藝術天份！

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英國王室｜凱特王妃盼子女能建立聯繫

凱特王妃夫婦對育兒自有一套心得，她曾講到希望3名子女接觸不同運動，因為每個孩子性格有所不同，當時威廉王子也認為運動有助讓小朋友學習如何面對勝負，對建立良好的人際關係和成長特別重要，而他們也十分重視子女是否享受共處的時光。

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近日，凱特王妃就鼓勵子女發揮創意，親繪肖像畫，她還將自己和子女的作品分享至社交平台，並發文表示，這次創作是她所成立皇家基金會兒童早期發展（The Early Children）計劃「Shaping Us Framework（塑造我們的框架）」的一部份，它描述了每個人從幼年期開始發展的社交和情緒技能。這些技能是人們一生中的關鍵，塑造了人們是什麼樣的人、如何管理自己的思想和情緒、如何與他人溝通和聯繫，以及如何探索周圍的世界。

凱特王妃又強調：「與孩子一起繪畫肖像，可以讓大家花時間觀察和關注彼此，並發揮創意，更重要的是，可以一起享受無窮的樂趣，從而建立起聯繫的時刻！」

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英國王室｜11歲喬治簡單線條畫出媽媽神韻

從畫作可見，11歲的喬治王子畫的是媽媽肖像，他只用了簡單線條刻畫坐在梳化上的凱特王妃，他不單畫出了凱特王妃的神韻，而且落筆的空間感極佳，人與物的比例相當勻稱，他這幅作品令不少網民驚為天人，大讚他是一個藝術家：「繼承了媽媽的才華」。

英國王室｜凱特王妃畫出閉眼的路易王子

9歲的夏洛特公主就以藍綠色顏色筆畫出一名及肩長髮女子，畫中人五官俐落，可見公主也甚具天份，只得6歲的路易王子就用紅色和橙色畫出女子肖像，以奪目顏色搶鏡，凱特王妃則畫了路易王子，畫中的路易王子閉着雙眼，頭髮和五官都畫得相當細膩，突顯藝術才華，果然是其母必有其子！

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