  • 17°C
香港時間：2025219日 (三) 21:02

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國王室｜凱特王妃晒3子女畫作盼孩子發揮創意　喬治王子畫媽咪極具神韻獲讚是藝術家

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

喬治王子年紀輕輕已極具藝術天份，以簡單線條就畫出媽咪凱特王妃的神韻！

【英國王室/凱特王妃】英國凱特王妃（Kate Middleton）日前於社交平台分享3名子女，包括喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）親繪的肖像畫，原意是致力推動兒童早期發展計劃，網民卻被喬治王子的畫作深深吸引，因為他畫的凱特王妃極具神韻，令人驚嘆他的藝術天份！

點擊圖片放大
+4
+3

英國王室｜凱特王妃盼子女能建立聯繫

凱特王妃夫婦對育兒自有一套心得，她曾講到希望3名子女接觸不同運動，因為每個孩子性格有所不同，當時威廉王子也認為運動有助讓小朋友學習如何面對勝負，對建立良好的人際關係和成長特別重要，而他們也十分重視子女是否享受共處的時光。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

近日，凱特王妃就鼓勵子女發揮創意，親繪肖像畫，她還將自己和子女的作品分享至社交平台，並發文表示，這次創作是她所成立皇家基金會兒童早期發展（The Early Children）計劃「Shaping Us Framework（塑造我們的框架）」的一部份，它描述了每個人從幼年期開始發展的社交和情緒技能。這些技能是人們一生中的關鍵，塑造了人們是什麼樣的人、如何管理自己的思想和情緒、如何與他人溝通和聯繫，以及如何探索周圍的世界。

凱特王妃又強調：「與孩子一起繪畫肖像，可以讓大家花時間觀察和關注彼此，並發揮創意，更重要的是，可以一起享受無窮的樂趣，從而建立起聯繫的時刻！」

點擊圖片放大
+5
+4

英國王室｜11歲喬治簡單線條畫出媽媽神韻

從畫作可見，11歲的喬治王子畫的是媽媽肖像，他只用了簡單線條刻畫坐在梳化上的凱特王妃，他不單畫出了凱特王妃的神韻，而且落筆的空間感極佳，人與物的比例相當勻稱，他這幅作品令不少網民驚為天人，大讚他是一個藝術家：「繼承了媽媽的才華」。

英國王室｜凱特王妃畫出閉眼的路易王子

9歲的夏洛特公主就以藍綠色顏色筆畫出一名及肩長髮女子，畫中人五官俐落，可見公主也甚具天份，只得6歲的路易王子就用紅色和橙色畫出女子肖像，以奪目顏色搶鏡，凱特王妃則畫了路易王子，畫中的路易王子閉着雙眼，頭髮和五官都畫得相當細膩，突顯藝術才華，果然是其母必有其子！

相關內容：

英國王室｜11歲喬治王子跟王室傳統學揸飛機　成功飛行1小時威廉凱特共同見證首航

凱特現身︱凱特王妃術後今日首次出席活動　稱化療情況理想：仍未脫離困境

英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

英國王室｜前王室員工出書爆料　哈里王子無能不合群「如沒僕人不懂穿褲子」
11:38 2025/02/18
英國王室｜前王室員工出書爆料　哈里王子無能不合群「如沒僕人不懂穿褲子」
英國王室｜傳威廉夫婦確定送長子入讀男女校　年花逾62萬學費跟母當校友
19:32 2025/01/09
英國王室｜傳威廉夫婦確定送長子入讀男女校　年花逾62萬學費跟母當校友
英國王室｜威廉夫婦為大仔喬治升學問題起爭執　凱特2原因心儀母校馬爾伯勒學院
16:17 2024/12/02
英國王室｜威廉夫婦為大仔喬治升學問題起爭執　凱特2原因心儀母校馬爾伯勒學院
英國王室｜傳查理斯與凱特私下會面　疑討論威廉王子提前登基交接
17:48 2024/12/27
英國王室｜傳查理斯與凱特私下會面　疑討論威廉王子提前登基交接
英國王室｜威廉王子爆6歲細仔學習新才藝　大呻耳朵受罪：全日要塞手指
13:46 2024/11/29
英國王室｜威廉王子爆6歲細仔學習新才藝　大呻耳朵受罪：全日要塞手指
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！
13:58 2024/10/29
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！

你可能感興趣

英國王室｜前王室員工出書爆料　哈里王子無能不合群「如沒僕人不懂穿褲子」
11:38 2025/02/18
英國王室｜前王室員工出書爆料　哈里王子無能不合群「如沒僕人不懂穿褲子」
英國王室｜傳威廉夫婦確定送長子入讀男女校　年花逾62萬學費跟母當校友
19:32 2025/01/09
英國王室｜傳威廉夫婦確定送長子入讀男女校　年花逾62萬學費跟母當校友
英國王室｜威廉夫婦為大仔喬治升學問題起爭執　凱特2原因心儀母校馬爾伯勒學院
16:17 2024/12/02
英國王室｜威廉夫婦為大仔喬治升學問題起爭執　凱特2原因心儀母校馬爾伯勒學院
凱特王妃 家庭教育 皇室 英國 繪畫

最高瀏覽

北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危
北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
駭人聽聞｜日本醫院男病人被報稱「死於肺炎」　真相反轉極驚人
駭人聽聞｜日本醫院男病人被報稱「死於肺炎」　真相反轉極驚人
邱芷微結婚︱「賈名媛」邱芷微即將結婚　曾患癌未婚夫陳志忠突然入院：今日唔知聽日事
邱芷微結婚︱「賈名媛」邱芷微即將結婚　曾患癌未婚夫陳志忠突然入院：今日唔知聽日事
濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復
濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復