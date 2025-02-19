迪士尼門票優惠｜香港迪士尼/海洋公園門票買一送一　人均$236.5起復活節假期適用

▲ 海洋公園、香港迪士尼樂園門票買一送一優惠！

【香港迪士尼門票買一送一/迪士尼門票優惠/海洋公園門票買一送一】香港迪士尼樂園門票買一送一！旅遊平台Klook由即日起至3月2日，推出一連串優惠，包括迪士尼樂園、海洋公園門票買一送一，即睇下文了解詳情，把握機會搶飛！

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海洋公園門票買一送一｜人均$236.5起

Klook推出「旅行瘋賞祭」，由即日起至3月2日，美日發放不同優惠，其中2月19日有海洋公園門票買一送一，輸入優惠碼【HK25OPB1G1】，兩張標準門票只需$473起，人均$236.5起，更可預訂復活節假期及五一長假期，想入園探大熊貓龍鳳胎就不要錯過！

海洋公園門票買一送一優惠詳情

開售日期：2025年2月19日11AM起發售

適用日期：由預訂確認日期起計有效180日

優惠價：標準門票買一送一，只需$473起（人均$236.5，原價$996）

優惠碼：【HK25OPB1G1】

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迪士尼門票買一送一｜2月20日開搶

至於迪士尼粉絲就要Mark實2月20日，必搶香港迪士尼樂園門票買一送一，輸入優惠碼【HK25DLB1G1】，兩張1日門票只需$799起，人均$399.5，更不限日子入園，復活節假期都適用！

香港迪士尼樂園門票買一送一優惠詳情

開售日期：2025年2月20日11AM起發售

適用日期：2025年2月21日至5月10日

優惠價：1日門票買一送一，只需$799起（人均$399.5，原價$1,598）

優惠碼：【HK25DLB1G1】

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▲ 香港迪士尼樂園門票買一送一。

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