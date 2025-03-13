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校園直擊｜諸聖中學學生用鏡頭捕捉獨有城市記憶　留存獨有港式文化及異鄉人故事

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 3 小時前

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諸聖中學學生早前用鏡頭捕捉獨有城市記憶，留存獨有港式文化及異鄉人故事。

社會變遷下，不少傳統小店、老字號靜靜地消失在街頭。而香港作為一個多元社會，不少異鄉人離鄉別井到香港創業開店。早前，聖公會諸聖中學約100名中四學生，決定走入社區，利用鏡頭捕捉這些獨特的城市記憶，以「夕陽行業」或「異鄉人在香港」為題製作社交媒體短片。

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聖公會諸聖中學共約100名中四學生，於上學期參加由南豐集團舉辦的「校園多媒體製作人訓練班」，課程涵蓋多種行業需要的通用能力，包括提問技巧、同理心、溝通技巧及團隊合作精神。除邀請專業導師外，更找來前新聞從業員、從事拍攝工作的校友擔任講者，向師弟師妹傳授相關知識。

聖公會諸聖中學約100名中四學生，走入社區利用鏡頭捕捉這些獨特的城市記憶，以「夕陽行業」或「異鄉人在香港」為題製作社交媒體短片。(學校提供)

諸聖中學｜兩大主題保留香港文化

學生們通過構思題材、搜集資料、主持、採訪、拍攝及使用剪接軟件進行後期製作，製作以「夕陽行業」或「異鄉人在香港」為題的社交媒體短片。

當中學生李梓淇選拍「夕陽行業」題材，負責介紹香港非物質文化遺產之一，逾600年歷史的吹糖技藝。在訪問過程中，了解到吹糖業式微原因，以及老師傅對這門技藝的堅持，同時意識到時代變遷對傳統行業的衝擊。隨著人們的生活和消費習慣變化，傳統事物逐漸淡出大眾的視野而沒落。

另一位選擇「夕陽行業」為題材的學生王雅琪，則採訪「應利布業」的店主何應開。通過店主口述，了解布業變遷、歷史，以及未來發展的看法。隨著製衣的黃金時代已遠去，店主仍對行業未來抱有信心，積極往不同國家觀摩，尋找拓展機會，並期待新一代的年輕人入行，傳承這個行業下去。

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諸聖中學｜學生採訪非洲菜餐廳

另一系列《異鄉人在香港》，學生們走訪在港經營餐廳的異鄉人，透過美食了解不同族裔在港的生活方式，及如何將家鄉味道融入香港地區。

負責採訪非洲菜餐廳的學生梁光宇任主播，其風趣生動的表現令觀眾印象深刻。他表示：「我們一開始就決定採用搞笑風格，使整個影片更活潑。」梁光宇自認比其他組員更善於交流，因此主動擔任主持。在正式採訪前，團隊特別到尖沙咀的重慶大廈非洲菜餐廳Paul’s Kitchen實地考察，以便構思問題和拍攝流程，展現出認真的態度。

部分學生學生們走訪在港經營餐廳的異鄉人，透過美食了解不同族裔在港的生活方式，及如何將家鄉味道融入香港地區。(學校提供)

同組學生黃浩深則擔任導演，在過程中學習到許多拍攝技巧。起初以為只需簡單開啟攝影機即可，怎料實際上卻需要許多技巧來提升畫面的美感，如聚焦特定物件或調整背景。他舉例稱，當拍攝一道菜時，曾多次練習利用光暗變化，讓黑暗背景慢慢轉為明亮來營造神秘感。雖然最終為了統一短片的整體風格，畫面未被採用，反而一些隨意拍攝的畫面被選中。他坦言不失是一個不錯的嘗試，得到一次寶貴的學習機會。

聖公會諸聖中學校長許華英表示，是次「校園多媒體製作人訓練班」讓學生走出課室，接觸不同人士，探索課本以外知識，更深入地了解香港文化。除了培育他們的溝通能力、解難能力和團隊精神，還讓他們學會利用各種手機應用程式及軟件進行拍攝和後期製作，表達社會的不同面貌。在社交平台及「KOL」盛行的年代，這個訓練班可擴闊學生視野，為未來生涯規劃作好準備。

南豐發展有限公司市務及傳訊部助理總經理林碧茵小姐表示:「集團一直積極與社區不同持分者合作，策劃多元化、切合需求的社區項目，舉辦『校園多媒體製作人訓練班』正是實踐此理念。課堂不但可以提升學生的敍事技巧，同學們更可走入社區探訪，透過拍攝短片及訪問，記錄社區人物誌及感人故事，關心社區上不同背景的人與物，從而更深入認識香港文化、人情味及社會發展，學習共融。」

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