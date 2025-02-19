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靚媽精明眼｜DAISO竹園店全場半價疑3月結業　貨品低至$6＋即食食品買一送一

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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DAISO竹園店全場半價疑3月結業。

日本生活百貨DAISO JAPAN向來受港人歡迎，除了大部分價錢低至$12外，商品種類亦繁多。近日有網民發現DAISO竹園分店推出限時半價優惠，由即日起至3月9日，所有貨品低至$6，其中包括廚具、冬日服飾、零食等，大家要把握機會！

DAISO半價優惠｜AEON竹園分店全場半價

近日，有網民於Facebook群組「AEON Stores 關注組」發文分享，指位於黃大仙的DAISO竹園店由即日起至3月9日，推出限時半價優惠，其中包括零食、文具、收納用品等通通享有優惠！

另外還有冬日服飾半價，如頸巾、暖包、冬天手套等，優惠期至2月28日，而即食食品更推出買一送一優惠，優惠期至3月31日。

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DAISO半價優惠｜優惠引網民擔心即將結業

對於竹園分店突然推出半價優惠，不少網民擔心店舖是否即將結業，「應該就嚟執」、「做8折唔一定執，半價就肯定係」、「係咪要執笠？」，對此，發文的網民回覆「3月執」。不過DAISO尚未公布相關消息。

結業潮｜UNIQLO荃灣愉景新城店結業　街坊分析1原因撐唔住

本港結業潮持續，連鎖服飾品牌UNIQLO也有分店結業！日前，有市民發現UNIQLO愉景新城（D·PARK）分店宣告結業，該店僅開業2年多，不少網民對此大感可惜，不過亦有人分析其原因，表示「執笠唔出奇」。

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延伸閱讀：結業潮｜UNIQLO荃灣愉景新城店結業　開業僅2年街坊分析1原因撐唔住

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