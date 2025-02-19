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帶飯陷阱｜打工仔帶飯注意！　3種隔夜餸不宜翻叮　營養師警告：恐致癌兼中毒

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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【帶飯／隔夜餸／致癌／食物中毒】自己帶飯不但慳錢，甚至較食外賣更為健康，但小心留錯餸恐健身變傷身！台灣有營養師分享3類常見家常食材，若留過夜翌日翻叮，恐怕會衍生毒素導致食物中毒，嚴重甚至會致癌。

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帶飯陷阱｜3類食物不建議反覆加熱食用

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁發文，指出有些食物絕對不建議翻叮或是隔夜食用，恐會有致癌物質和衍生毒素。以下3類食物不建議反覆加熱食用，最好建議即日烹煮後立刻食用完畢：

綠葉菜類：如莧菜、小棠菜、白菜仔、通菜和椰菜

含有高硝酸鹽的綠色葉菜，如沒吃完經過長時間放置、冷藏後反覆加熱，會導致營養流失，亦會讓細菌有足夠的時間將硝酸鹽分解為亞硝酸鹽，攝入人體會致癌。

海鮮類：蝦、螃蟹、貝類

海鮮類除了容易產生大量細菌繁殖，放置時間過長也會造成蛋白質氧化，如果保存不當，或是未完全加熱，嚴重會導致食物中毒，故建議海鮮類的食物當天就要食用完畢。

油炸類

市面賣的炸物通常都不會是用好的油去炸，而不好的油脂經過二次加熱就會形成一種致癌物質丙烯醯胺，經常進食會致癌。

李婉萍提醒，如非必要將餸菜留待翌日食用，食用前務必要用100度的高溫加熱，以減少食物中毒的可能。

帶飯陷阱｜帶飯5大重點

台灣營養師品瑄在Facebook個人專頁曾發文整理了帶飯的５大重點，讓便當不易變質，乾淨又衛生。

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食安中心：清洗和用水焯菜能減硝酸鹽

本港食安中心曾表示，進食隔夜蔬菜有機會危害健康。蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用，轉化為亞硝酸鹽，從而導致正鐵血紅蛋白血症及癌症。

食安中心指，不同種類的蔬菜，硝酸鹽含量也不同。硝酸鹽本身可說是沒有毒性，但若處理或貯存不當，蔬菜中天然存在的硝酸鹽會被細菌轉化成亞硝酸鹽，而大量的亞硝酸鹽可引致正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症），令皮膚和嘴唇發紫，屬於一種罕見症狀。

食安中心指，由於硝酸鹽可溶於水，因此清洗和用水焯菜，能減少硝酸鹽含量。食安中心又建議，不要隔餐甚至隔夜進食，特別是夏季，因為煮熟的蔬菜容易被細菌污染，把蔬菜中的硝酸鹽分解而產生亞硝酸鹽，對人體產生影響。

食安中心又指出，不同種類的蔬菜，硝酸鹽含量也不同。硝酸鹽本身可說是沒有毒性，但若處理或貯存不當，蔬菜中天然存在的硝酸鹽會被細菌轉化成亞硝酸鹽，而大量的亞硝酸鹽可引致正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症），令皮膚和嘴唇發紫，屬於一種罕見症狀。

帶飯陷阱｜不宜翻熱的食物

據英國食品標準局（Food Standards Agency）的建議，有7種食物不太適宜「翻叮」，翻熱後可致腸胃不適，甚至增加致癌風險：

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米飯加熱不是問題，只是此前的儲存方式錯誤，可隨時引致食物中毒。未煮熟的生米本身含有可引致食物中毒的細菌孢子，煮熟後仍然生存，若之後米飯留在室溫，孢子會急速繁殖，並製造毒素，可引致嘔吐或腹瀉，即使翻熱後亦不能消除這些孢子。

食用安全｜處理食物常見4大謬誤

前中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀曾表示，很多市民儲存食物時都出常見謬誤，例如經常在飯後沒即時將需要留起的餸菜放入雪櫃，而急凍食物的解凍過程過長，也增加細菌滋生的風險。

常見4大謬誤如下：

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帶飯陷阱｜安全食用隔夜飯6大重點

台灣泌尿科醫生高銘鴻就曾於社交平台發文，講解食用隔夜餸6大安全貼士，避免過夜飯菜上滋生大量細菌，而影響食用者健康：

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