林建岳馬時亨︱林建岳4月重掌旅發局　馬時亨6月起接任貿發局主席　

▲ 林建岳4月重掌旅發局。

【林建岳 / 馬時亨 / 旅發局 / 貿發局】政府今日公布委任林建岳接替彭耀佳為旅發局主席，任期由今年4月1日至2028年3月31日。

至於貿發局主席一職，政府委任前商經局局長馬時亨接任，任期由今年6月1日至2027年5月31日，為期兩年。

林建岳馬時亨︱林健鋒彭韻僖任旅發局成員

政府同時委任林健鋒、黃敏華和彭韻僖為旅發局新成員，任期由今年4月1日至2027年3月31日。

林建岳馬時亨︱「父女兵」上陣助港旅業

林建岳女兒林顥伊本身亦獲委任為旅發局成員，任期今年10月31日結束。換言之，林建岳和林顥伊未來半年可「父女兵」上陣，助力本港旅遊業發展。

由四4月1日起，旅發局成員名單如下：



林建岳（主席）

旅遊事務專員（副主席），由旅遊事務副專員擔任候補成員

陳樂信

周志賢

方舜文

馮玉麟

徐王美倫

禤惠儀

龔楊恩慈

關淑華

林健鋒

劉凱詩

黃敏華

彭韻僖

孫燕華

司徒永富

曾立基

黃焯安

黃傑龍

胡景豪

消息：林建岳重掌旅發局、馬時亨出山管貿發局 合力谷商貿與旅遊

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林建岳馬時亨︱岳少重掌旅發局

旅發局發新聞稿表示，衷心感謝彭耀佳博士在過去6年為旅遊業作出的卓越貢獻，並歡迎林建岳再度出任旅發局主席。

彭耀佳博士自2019年4月起出任旅發局主席，期間經冠狀病毒病疫情。他表示：「我很榮幸在這充滿挑戰的六年間，以旅發局主席的身份服務社會，衷心感謝政府、業界、旅發局全體成員及團隊在過去6年的支持。我將繼續與團隊緊密合作，推展『香港盛匯超級三月』的宣傳活動，未來全力支持旅發局的工作，並祝願旅發局及新任主席林建岳博士一切順利。」

至於林建岳曾於2007年起加入旅發局理事會，並由2013年至2019年期間擔任旅發局主席一職。

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