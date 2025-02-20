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水果營養｜孩子不愛吃水果可以果乾代替？　水果VS水果乾營養價值大比拼

兒童健康

發布時間： 2 小時前

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孩子不愛吃水果可以果乾代替？水果VS水果乾營養價值大比拼。

在孩子的成長過程中，營養均衡始終是家長們最為關注的焦點。水果作為日常飲食中不可或缺的一部分，為孩子們提供了豐富的維他命、礦物質和膳食纖維，幫助孩子健康茁壯地成長。然而，在琳琅滿目的水果世界裡，家長們常常會面臨一個困惑：小朋友能不能吃水果乾？水果乾又能否完全替代新鮮水果呢？

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水果營養｜孩子不愛吃水果可以果乾代替？

作為一名營養師，我經常收到家長們類似的諮詢。其實，水果乾由新鮮水果經過日曬、烘乾等程式製成，保留了一定營養，比起朱古力、糖、薯片是健康得多的小食。加上便於保存和攜帶，無形鼓勵了孩子增加吃水果的機會。

不過，生果乾在製作中，其水溶性維他命如維他命C和B雜，或是對熱敏感的如維他命A，會在烘乾、風乾的過程中因脫水及熱力而大量流失。而且，水分被抽乾後，水果的體積縮小，變相其果糖也變得濃縮，每100克的糖分含量較高。細小的果乾相對於新鮮水果而言，飽足感大大減低，很容易令人不知不覺地進食過量，會增加孩子肥胖和齲齒風險。

水果營養｜營養師：日常飲食應以新鮮水果為主

家長們在日常飲食安排中，應以新鮮水果為主，滿足孩子每日的營養需求；偶爾適量食用水果乾，作為飲食多樣性的補充。只要把握好這個原則，就能巧妙利用二者的特點，為孩子的健康成長鋪就一條充滿營養的道路，讓孩子們在美味與健康的雙重滋養下，活力滿滿地茁壯成長。

水果營養｜水果VS水果乾營養價值大比拼

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吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

香港營養師學會認可營養師吳耀芬

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撰文 : 香港營養師學會認可營養師 吳耀芬（Kathy）

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